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Новый седан Cadillac CT4: первые подробности об американском конкуренте BMW третьей серии

31.05.2019 12:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пока Ford и Chevrolet отказываются от седанов, Cadillac остается верен традиционным легковушкам. На апрельском автосалоне в Нью-Йорке был представлен седан CT5, а теперь в компании показали младшую «четырехдверку» CT4.


Новинка заменит в гамме прежний компактный седан ATS и, что интересно, дебютирует в самом мощном исполнении CT4-V. Как и в случае с CT5, в основу «четверки» легла платформа Alpha со стойками McPherson спереди, задней многорычажкой и основным задним приводом — за доплату будет предложена полноприводная трансмиссия. В длину CT4 насчитывает 4,75 м, а между осями у седана 2,77 м.


Под капот CT4-V получил 2,7-литровую турбо-«четверку», развивающую 324 лошадиных силы и 500 Нм крутящего момента и сблокированный с 10-ступенчатым «автоматом». Для сравнения — предшественник ATS-V оснащался 3,6-литровым V6 с 470 «лошадками» и 603 Нм. Динамических характеристик Cadillac пока не приводит. Известно, что CT4-V по умолчанию оснащен тормозами Brembo и 18-дюймовыми колесными дисками с шинами размерности 235/40.


Набор электронных ассистентов у CT4-V будет включать фирменную систему Super Cruise, которая на некоторых трассах в США позволяет не прикасаться к рулю, при этом взгляд водителя должен быть направлен на дорогу — за этим следит специальная камера, а если водитель отвлечется, электроника подаст предупреждающие сигналы.


Стандартные версии CT4, главными рыночными соперниками которого станут Audi A4, BMW третьей серии и Mercedes C-класса, американцы обещают показать через месяц. Что касается «разогретого» CT4-V, то его продажи начнутся в начале следующего года.

 
 
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Пока Ford и Chevrolet отказываются от седанов, Cadillac остается верен традиционным легковушкам. В апреле был представлен седан CT5, а теперь в компании показали младшую...
 
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