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Праздничный вечер-чествование в преддверии Дня химика прошёл в Солигорске.

31.05.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


26 мая 2019 21:32 2289

Праздничный вечер-чествование в преддверии Дня химика прошёл в Солигорске.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

Череда торжественных мероприятий, посвященных профессиональному празднику работников химической промышленности продолжилась на площади у здания управления ОАО «Беларуськалий», где состоялся вечер-чествование с участием Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением Виктора Бабарикина и звезд белорусской эстрады: Ивана Вабищевича, Владимира Громова и других.

Праздничный вечер-чествование в преддверии Дня химика прошёл в Солигорске.
Праздничный вечер-чествование в преддверии Дня химика прошёл в Солигорске.

С приветственным словом к присутствующим обратился генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый. После вступительной речи началась церемония чествования трудовых династий.

Праздничный вечер-чествование в преддверии Дня химика прошёл в Солигорске.
Праздничный вечер-чествование в преддверии Дня химика прошёл в Солигорске.

Стоит отметить, градообразующее предприятие всегда славилось своим слаженным коллективом, высоким уровнем профессионализма тружеников, преемственностью поколений и теми традициями, которые были заложены ветеранами производства и поныне поддерживаются в подразделениях Общества.

Праздничный вечер-чествование в преддверии Дня химика прошёл в Солигорске.
Праздничный вечер-чествование в преддверии Дня химика прошёл в Солигорске.

Много наград было вручено лучшим работникам ОАО «Беларуськалий». Нашли своих героев и награды от Солигорского районного Совета депутатов. Поздравила работников химической отрасли с профессиональным праздником председатель Солигорского районного Совета депутатов Алла Калеева.

Праздничный вечер-чествование в преддверии Дня химика прошёл в Солигорске.

И еще одна замечательная традиция сложилась в градообразующем предприятии. В канун Дня химика ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства. Заместитель генерального директора по идеологической работе и кадрам Михаил Севрук вручил награды победителям. Среди лаборантов химического анализа ОТК третье место заняла Валерия Максимчик, второе – Анастасия Фалецкая, первое – Елена Васюкевич. Среди лаборантов по анализу газов и пыли ЦЛ третье место заняла Инга Ермакович, второе – Регина Ботнарь, первое – Виктория Пасюкевич.

Праздничный вечер-чествование в преддверии Дня химика прошёл в Солигорске.
Праздничный вечер-чествование в преддверии Дня химика прошёл в Солигорске.
Праздничный вечер-чествование в преддверии Дня химика прошёл в Солигорске.

После поздравлений и вручения наград начался праздничный концерт. Президентский оркестр Республики Беларусь под управлением Виктора Бабарикина очаровал слушателей. Музыканты исполнили шедевры мировой классики. После каждого выступления звучали бурные аплодисменты от благодарных зрителей. Поздравил солигорчан с Днем химика и полюбившийся горожанам, харизматичный Дядя Ваня (Иван Вабищевич). Зажигательное выступление заставило пританцовывать, больших, так и маленьких солигорчан.

Праздничный вечер-чествование в преддверии Дня химика прошёл в Солигорске.
Праздничный вечер-чествование в преддверии Дня химика прошёл в Солигорске.

Не оставило зрителя равнодушным и выступление Олега Паули. Классика в современной обработке разнеслась по площади, создав камерную атмосферу. Солигорчане долго не отпускали музыкантов. Крики «Браво!», «Молодцы!», «Бис!» звучали со всех уголков. Высокий уровень концерта был замечен и оценен даже самыми искушенными слушателями.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
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26 мая 2019 21:32 2289 Праздничный вечер-чествование в преддверии Дня химика...
 
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