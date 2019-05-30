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От идей к действию. Несвижане приняли участие в областном форуме детских и молодежных инициатив

31.05.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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28 мая в д. Станьково Дзержинского района прошел областной форум детских и молодежных инициатив «Время молодых: от идеи к действию!».

Он объединил 250 учеников — лидеров и активистов общественных организаций и объединений, молодежного самоуправления, отличников учебы, победителей олимпиад, научно-исследовательских конкурсов, фестивалей, творческих, спортивных состязаний. Наш район представили гимназисты и ребята из СШ № 4 г. Несвижа. Для школьников были организованы спортивные соревнования и экскурсия по Дзержинскому району.

Анна КЛИМЕНТЬЕВА,

методист ГУДО «Центр детского творчества Несвижского района»


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28 мая в д. Станьково Дзержинского района прошел областной форум детских и молодежных инициатив «Время молодых: от идеи к действию!».
 
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