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Вечер воспоминаний «Те годы военные…» прошел в Несвижском РТЦСОН

31.05.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В рамках акции «Будем помнить», приуроченной к 74-й годовщине Великой Победы и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, прошел вечер воспоминаний «Те годы военные…». 

Его  подготовили  специалисты по социальной работе отделения социальной адаптации и реабилитации и  отделения обеспечения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «Несвижский РТЦСОН».

В уютной обстановке за чашкой чая собравшиеся смогли поделиться воспоминаниями о тех событиях, которые, как эхо, до сих пор не затихают в людских душах.

Война проверяла всех на верность и самоотверженность, честность и благородство, мужество и бесстрашие. И.И. Шухно, Н.С. Синишова, Б.Н. Ветлугин, Я.П. Случак, М.В. Сарычев, И.И. Кузьмина, В.К. Романчук и другие  вспоминали о своих близких, родственниках, о том, какие тяжелые испытания легли на их долю, о послевоенном времени. Минутой молчания присутствующие почтили память тех, кто  не вернулся с войны.

Мы не имеем права забыть ужасы той войны, чтобы они не повторились вновь. Мы не имеем права забыть солдат, которые погибли ради того, чтобы мы жили сейчас под мирным небом. Мы обязаны всё помнить…

Всё дальше и дальше в историю уходят от нас героические и грозные годы Великой Отечественной войны. Но потомки помнят…

Марина ШЕВЧУК,

специалист по социальной работе ГУ «Несвижский РТЦСОН»


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В рамках акции «Будем помнить», приуроченной к 74-й годовщине Великой Победы и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, прошел вечер
 
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