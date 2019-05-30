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Семейный дуэт Владимира и Алексея Игнатчиков стал абсолютным победителем конкурса «Папа и я — техническая семья»

31.05.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Семья для ребенка — основная среда его обитания и развития. Каким будет воспитание — позитивным или негативным, зависит в первую очередь от родителей. Семья, обладая большими возможностями, играет значительную роль в становлении личности ребенка, формировании уверенности в себе, своих потребностях, возможностях, умении преодолевать трудности. Только в теплой, дружной атмосфере семьи зарождаются в ребенке лучшие качества.

Ежегодный конкурс «Папа и я — техническая семья» прошел в ГУДО «Центр детского творчества Несвижского района».

В домашнем задании «Модель своими руками» семья презентовала модель техники, сделанную своими руками из выбранного материала. Причем семейный дуэт должен был защитить свою работу, используя мультимедийное сопровождение.

Второй этап конкурса — «Поздравительная открытка» на тему «9 Мая», которая изготавливалась непосредственно на конкурсе.

Абсолютным победителем конкурса стал семейный дуэт из ГУО «Средняя школа №1 г.п. Городея» — Владимир Николаевич и Алексей Игнатчики. Свою творческую работу «Танк» отец и сын посвятили 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Семья была награждена дипломом I степени  управления по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома.

Семейный дуэт Владимира и Алексея Игнатчиков стал абсолютным победителем конкурса «Папа и я — техническая семья»

Владимир Николаевич
и Алексей Игнатчики

Наталья СОЛОВЬЁВА,

заведующий отделом ГУДО «Центр детского творчества Несвижского района»


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Семья для ребенка — основная среда его обитания и развития. Каким будет воспитание — позитивным или негативным, зависит в первую
 
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