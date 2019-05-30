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«Скул Дэнс». Сегодня в Слуцке пройдёт дискотека для всех школьников
31.05.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Ребята из организаторской группы, известной под названием «Дэнс», проведут сегодня дискотеку для школьников.
Очередной полюбившийся молодым случчанам «Дэнс» пройдёт в спортзале средней школы №11, сообщается в
Для подростков будут играть DJ's: ESCO, RUBY, BARTOSHIK.
Время проведения: с 19.00 до 23.00.
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Очередной полюбившийся молодым случчанам «Дэнс» пройдёт в спортзале средней школы №11, сообщается в группе мероприятия Вконтакте.
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