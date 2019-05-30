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Трагедия на Дунае: капитана судна обвиняют в халатности
Источник материала: СТВ
Новости Венгрии. В Будапеште задержан капитан судна, врезавшегося в прогулочный катер с южнокорейскими туристами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужчина обвиняется в халатности, которая привела к инциденту на водном транспорте и человеческим жертвам. В результате
Правоохранители установили, что в момент столкновения на людях не было спасательных жилетов. Обнаружить выживших шансов практически нет.
В столицу Венгрии из Южной Кореи прибывают родственники погибших. К месту трагедии люди несут цветы и свечи.
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Новости Венгрии. В Будапеште задержан капитан судна, врезавшегося в прогулочный катер с южнокорейскими туристами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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