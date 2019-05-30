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В Ираке взорвались бомбы, спрятанные в машинах

31.05.2019 12:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Ирака. Серия взрывов прогремела в разных районах иракского Киркука, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами атак стали 6 человек. Ещё 12 граждан с различными ранениями доставлены в больницу.

В Ираке взорвались бомбы, спрятанные в машинах

Большинство из них – сотрудники служб безопасности. По данным полиции, бомбы были спрятаны в машинах. Кто стоит за нападениями – пока неизвестно. Однако иракские службы безопасности неоднократно заявляли о задержании и ликвидации в Киркуке членов террористической группировки.

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Новости Ирака. Серия взрывов прогремела в разных районах иракского Киркука, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами атак стали 6 человек. Ещё 12...
 
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