На пожаре в Берёзовском районе погиб мужчина-инвалид

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днём 30 мая в агрогородке Пески Берёзовского района на пожаре в двухэтажном и четырёхквартирном доме погиб человек.

По сведениям Брестского ОУМЧС, загорание случилось в трёхкомнатной квартире. Пламенем повреждены имущество и деревянный пол.

В огне погиб 64-летний инвалид II группы. Причина загорания выясняется.

Весной 2019 года в Щучинском районе случился пожар в двухквартирном доме.