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На пожаре в Берёзовском районе погиб мужчина-инвалид
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 30 мая в агрогородке Пески Берёзовского района на пожаре в двухэтажном и четырёхквартирном доме погиб человек.
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В огне погиб 64-летний инвалид II группы. Причина загорания выясняется.
Весной 2019 года в Щучинском районе случился пожар в двухквартирном доме.
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Новости Беларуси. Днём 30 мая в агрогородке Пески Берёзовского района на пожаре в двухэтажном и четырёхквартирном доме погиб человек. По сведениям Брестского...
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