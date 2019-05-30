ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Леонид Якубович о самолёте По-2: «Я здоровый мужик – я устал». Как в Беларуси снимают фильм о «ночных ведьмах»

31.05.2019 11:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Легендарные «ночные ведьмы» снова в белорусском небе. Для съемок документального фильма форму военных лётчиц примерили на себя минские гимназистки, а в воздух взмыл самолет По-2, за штурвалом которого известный телеведущий и авиатор со стажем Леонид Якубович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Леонид Якубович о самолёте По-2: «Я здоровый мужик – я устал». Как в Беларуси снимают фильм о «ночных ведьмах»

85 лет назад минские пионеры подарили учебный самолет Минскому аэроклубу ДОСААФ. Во время войны он был боевым. Машина, которой сегодня сложно управлять даже опытным пилотам, тогда подчинялась хрупким девушкам из авиаполка «ночные ведьмы».

Леонид Якубович о самолёте По-2: «Я здоровый мужик – я устал». Как в Беларуси снимают фильм о «ночных ведьмах»

Внешне «игрушечный» самолёт с фанерными крыльями и скоростью не больше 100 километров в час нагонял ужас на немецкие Мессершмидты. Под легкие крылья подвешивали бомбы, а после эвакуировали раненых.

Леонид Якубович о самолёте По-2: «Я здоровый мужик – я устал». Как в Беларуси снимают фильм о «ночных ведьмах»

«Ночные ведьмы» внесли весомый вклад в освобождение Беларуси. Один из военных эпизодов и лег в основу документального фильма. Съёмки проходили в Могилёвской области, на «Линии Сталина» и аэродроме «Липки».

Леонид Якубович о самолёте По-2: «Я здоровый мужик – я устал». Как в Беларуси снимают фильм о «ночных ведьмах»

Леонид Якубович, телеведущий:
Вы поймите, это ж смешно подумать: ни раций, ничего, зимой, открытая кабина. Первое время даже масок не было. Обмороженные все прилетали обратно. По 8-10-15 боевых вылетов за ночь, сумасшедший дом. Я не представляю себе. Я летал там 2-3 часа в воздухе, у меня уже уставали руки.

Леонид Якубович о самолёте По-2: «Я здоровый мужик – я устал». Как в Беларуси снимают фильм о «ночных ведьмах»

А если представить себе, что делали механики: перчатки не оденешь – зима, 24-25-30 градусов. На морозе надо двигатель разбирать-собирать, чинить. Обмороженные руки. Представить себе не могу, как это происходило. Я действительно не понимаю. Я здоровый мужик – я устал.

Леонид Якубович о самолёте По-2: «Я здоровый мужик – я устал». Как в Беларуси снимают фильм о «ночных ведьмах»

Интересно, что именно этот самолёт и принадлежал Минскому аэроклубу 8 десятилетий назад. Позже его мотор нашли где-то заброшенным, восстановили, а спустя несколько лет, пролетев пол-России По-2 вернулся на Родину в столичный ДОСААФ.

Леонид Якубович о самолёте По-2: «Я здоровый мужик – я устал». Как в Беларуси снимают фильм о «ночных ведьмах»

Люди в материале: Леонид Якубович
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Легендарные «ночные ведьмы» снова в белорусском небе. Для съемок документального фильма форму военных лётчиц примерили на себя минские...
 
Новости дня
Новости разные
 
1 июня — «Детство — славная планета!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика