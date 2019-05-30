Влад Бумага выпустил клип с одной из самых популярных блогеров-подростков

Источник материала: Tut.by

Сегодня блогеры Влад Бумага и Катя Адушкина выпустили совместный клип под названием «Огонь». Напомним, это уже не первая попытка белорусского видеоблогера стать певцом. Бумага уже пел о своем отце и новой тачке , а после выпустил еще один трек «Каспер бой» . В этот раз белорус зафитовал с одной из самых популярных блогеров-подростков русскоязычного YouTube. Не обошлось в видео и без навязчивой рекламы, которую сейчас так часто можно увидеть в музыкальных клипах.

Все бесплатные события в Минске каждый день по этой ссылке

Читайте также

Группа, которая провела зимой в Минске подпольный концерт, все-таки выступит легально

«Рок за Бобров» объявил финальный лайн-ап — нам он очень понравился