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Влад Бумага выпустил клип с одной из самых популярных блогеров-подростков
Источник материала: Tut.by
Сегодня блогеры Влад Бумага и Катя Адушкина выпустили совместный клип под названием «Огонь». Напомним, это уже не первая попытка белорусского видеоблогера стать певцом. Бумага уже пел
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Напомним, это уже не первая попытка белорусского видеоблогера стать певцом. Бумага уже пел о своем отце и новой тачке, а после выпустил еще один трек «Каспер бой». В...
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