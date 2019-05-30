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Влад Бумага выпустил клип с одной из самых популярных блогеров-подростков

31.05.2019 12:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня блогеры Влад Бумага и Катя Адушкина выпустили совместный клип под названием «Огонь». Напомним, это уже не первая попытка белорусского видеоблогера стать певцом. Бумага уже пел о своем отце и новой тачке, а после выпустил еще один трек «Каспер бой». В этот раз белорус зафитовал с одной из самых популярных блогеров-подростков русскоязычного YouTube. Не обошлось в видео и без навязчивой рекламы, которую сейчас так часто можно увидеть в музыкальных клипах.

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Теги: Минск
 
 
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Напомним, это уже не первая попытка белорусского видеоблогера стать певцом. Бумага уже пел о своем отце и новой тачке, а после выпустил еще один трек «Каспер бой». В...
 
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