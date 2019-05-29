Мария Константиновна Рымденок принимала поздравления с 90-летним юбилеем

Источник материала: Клiч Радзiмы

Процветание и благополучие шарковщинской земли невозможно без добросовестного каждодневного труда ее жителей. Только благодаря самоотверженной работе, щедрости души и людским талантам был пережит трудный период времени в истории страны, края, района. Судьбы всех ветеранов труда схожи почти до деталей: все они испытали тяготы войны, голод и холод, нелегкие годы восстановления народного хозяйства. Среди них — Мария Константиновна Рымденок, которая 26 мая отметила свое 90-летие.

Председатель Германовичского сельского исполнительного комитета Майя Евгеньевна Якимович и заместитель директора по идеологической работе ОАО «Агротехсервис» Яся Станиславовна Красникова поздравили юбиляршу с этим замечательным днем, пожелали здоровья, благополучия, вручили цветы и подарок.

Наша встреча с Марией Константиновна состоялась в доме сына в горпоселке. Эта скромная, добродушная женщина не ожидала визита гостей и, как обычно, занималась домашними делами. Охотно согласилась рассказать о своей нелегкой женской судьбе. Родилась она в 1929 году в многодетной крестьянской семье в деревне Липово. Детство моей собеседницы безоблачным и счастливым назвать трудно: 22 июня 1941 грянула Великая Отечественная война. Огромная страна от мала до велика поднялась на смертный бой. Жить стало еще труднее. Конечно, маленькую девочку во время войны никто тяжелой работой не нагружал. Но вот восстановление разрушенного войной хозяйства в полной мере выпало на долю ее поколения. Как только Маша подросла, после окончания семилетней Гурковской школы, сразу же начала работать в колхозе в Великом Селе. Трудилась там дояркой на протяжении 40 лет. И везде отмечали ее трудолюбие и упорство в достижении поставленной задачи. Она всегда была в почете.

Трудными были годы восстановления после войны. Всё делали вручную: и навоз вывозили, и воду носили, и корма раздавали, и доили. Работы было хоть отбавляй. На ферму уходили чуть свет и возвращались поздней ночью. У доярок в группе было по 25 коров, попробуй, подои всех вручную, да еще и за телятами приходилось смотреть. Это уже потом на фермы пришла какая-никакая механизация, стало полегче. Мария в числе первых освоила механическое доение коров и своим примером стала пропагандировать преимущества новой системы организации труда.

Трудности трудностями, но молодость брала свое.

— Веселые и счастливые, мы бежали на танцы в наш клуб, —вспоминает Мария Константиновна. — Бывало, домой возвращались только под самое утро и уже через каких-то пару часов спешили на работу. Впереди была вся жизнь, мы радовались своей молодости и совсем не ощущали усталости. В селе тогда было много молодежи.

В ту самую пору она повстречала в соседнем селе Боярщина молодого парня Петра, который так сильно полюбил Марию, что «украл» ее у родителей… Раньше ведь свадьбу должны были сыграть старшие дети. Кроме Марии их в семье было пятеро: Галина, Валентина, Владимир, Иван и Геннадий. Валентина была незамужней. Ждать, когда она выйдет замуж, молодые не хотели. Поженились тайком и жили в Великом Селе у свекра и свекрови. Вырастили двух сыновей Георгия и Валентина, дали им образование. Сейчас бабушку радуют четверо внуков и двое правнуков.

Никакая работа не пугала Марию Константиновну и всегда являлась стержнем, основой ее жизни. Поэтому в нашей беседе она отметила: «Если двигаешься, скучать некогда, а работа найдется всегда».

В течении 5 лет после выхода на пенсию собеседница продолжала работать на родной ферме в Великом Селе.

На мой вопрос, когда жизнь была легче, она, чуть задумавшись, ответила, что сейчас жить можно. В магазинах есть всё — были бы деньги. Одеваются люди хорошо и красиво, да и работают не так, как они. Тогда многие не учились, не до этого было. Чуть выше стола вырос, и на работу — ее в деревне всем хватало.

Мария Константиновна не мыслила свою жизни без работы. Местные жители и руководство колхоза несколько раз избирало ее депутатом районного Совета «Народных депутатов».

Дома бережно хранятся многочисленные награды. За время своей трудовой деятельности была награждена Почетной Ленинской грамотой за самоотверженный труд, Грамотой Верховного Совета БСССР, Почетной грамотой Всесоюзного центрального Совета профессиональных союзов, Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства СССР, а также медалями «За трудовое отличие» и «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР», а рядышком с наградами и медалями лежат знаки «Победитель социалистического соревнования» в 1975 и 1978 году, «Ударник десятой пятилетки».

Главным подарком за добросовестный труд стал автомобиль «Москвич».

Не было время отдыхать и дома: в своем личном хозяйстве она держала всевозможную птицу, коров, свиней, быков и овец, целый день хлопотала на огородных грядках.

Жизнь быстротечна, постепенно начало подводить здоровье. Сначала проблемы со слухом, а затем и ходить плохо стала, вот и забрал ее младший сын Валентин к себе домой. Здесь Мария Константиновна проживает в тепле, заботе и уважении близких людей.

Мы от всей души присоединяемся ко всем поздравлениям, добрым пожеланиям долгих лет и крепкого здоровья, прозвучавшим в адрес именинницы.

Елена АНАНИЧ.