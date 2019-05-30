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В понедельник у Apple большая презентация. Но мы знаем о ней уже практически все
Источник материала: Tut.by
В понедельник Apple проведет ежегодную конференцию для разработчиков — WWDC-2019. Кроме обновлений операционных систем, производитель, скорее всего, представит и один из своих самых производительных компьютеров. Но обо всем по порядку.
iOS 13
The Verge
В доказательство появления темной темы ресурс 9to5Mac
В The Verge предполагают, что более значимые изменения в iOS 13 произойдут для планшетов iPad. Автор ресурса надеется на увеличение возможностей приложения «Файлы», а также изменение способа запуска одновременно нескольких программ — другими словами, улучшения многозадачности. Возможно, приложениям даже дадут возможность запускаться сразу в нескольких окнах.
В пользу последнего говорит и то, что в iOS 13 для iPad может появиться поддержка компьютерной мыши. По более ранней информации, iPad также смогут выступать дополнительными экранами для компьютеров Mac с поддержкой стилуса Apple Pencil. Подобная «фишка» сегодня достигается только с использованием ПО от сторонних разработчиков.
macOS 10.15
В прошлом году Apple анонсировала проект под названием Marzipan. Его предназначение — облегчить кроссплатформенную разработку и позволить приложениям macOS работать на той же кодовой базе и с аналогичным интерфейсом, как и на iOS.
Проще говоря, Marzipan позволяет разработчикам тратить меньше сил на создание приложений и унифицирует последние таким образом, чтобы они могли работать сразу на мобильной и десктопной операционных системах. Пока речь идет лишь о программах для iPad, но в будущем идею могут использовать и для iPhone-приложений.
Сегодня в актуальную версию macOS 11.14 встроены четыре таких переделанных приложения. По
«Проблема в том, что эти программы воспринимаются, скорее, как приложения для iPad, запущенные на Mac, а не как нативные программы для Mac. В этом году Apple действительно необходимо продемонстрировать, что эти приложения могут работать лучше — с улучшенной поддержкой мыши и клавиатуры», — уточняют в издании.
Кроме того, доступ Marzipan в этом году могут дать и сторонним разработчикам. Пока технологией пользуются только в самой Apple.
Из других улучшений, которые внедрят в macOS 10.15, ожидается новое приложение «Музыка», которое получит функции iTunes и заменит его. Для воспроизведения видео и подкастов сделают отдельную программу — возможно, она получит такой же набор функций, как для iOS и tvOS.
Скорее всего, в macOS 10.15 появится приложение Screen Time, которое уже есть в iOS и позволяет родителям ограничивать время работы тех или иных программ на устройствах своих детей. В «Сообщениях» появятся стикеры и другие эффекты.
Mac Pro и мониторы с разрешением 6K
В engadget
По версии ресурса, цилиндрическая форма корпуса нынешнего Mac Pro, не обновлявшегося уже несколько лет, загнала Apple в угол. В The Verge предполагают, что обновленный Mac Pro получит модульную систему сборки.
Apple прекратила производство собственных мониторов в 2016 году, перейдя на модели от LG. Однако на нынешнем WWDC Apple может представить новый профессиональный монитор с диагональю в 31,6 дюйма и разрешением 6K. По предварительной информации, его будут продвигать как лучший дисплей для обновленного Mac Pro.
Что еще обновит Apple
В этом году Apple уже провела
Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone:
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Кроме обновлений операционных систем в этом году производитель, скорее всего, представит и один из своих самых производительных компьютеров.
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