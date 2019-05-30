В понедельник у Apple большая презентация. Но мы знаем о ней уже практически все

Источник материала: Tut.by

В понедельник Apple проведет ежегодную конференцию для разработчиков — WWDC-2019. Кроме обновлений операционных систем, производитель, скорее всего, представит и один из своих самых производительных компьютеров. Но обо всем по порядку.





iOS 13

The Verge пишет , что одним из главных нововведений в iOS 13 для обладателей iPhone станет появление темной темы оформления системы. В теории, это поможет последним смартфонам компании с OLED-экранами лучше держать заряд аккумулятора — при отображении черного цвета такие панели потребляют меньше энергии.

В доказательство появления темной темы ресурс 9to5Mac опубликовал несколько изображений, на которых стандартные приложения Apple перекрашены в темные цвета. Эти приложения также подвергнутся обновлению. Как минимум улучшения получат «Почта», «Сообщения», «Здоровье» и «Напоминания».





Подробнее о нововведениях в этих программах читайте здесь .

В The Verge предполагают, что более значимые изменения в iOS 13 произойдут для планшетов iPad. Автор ресурса надеется на увеличение возможностей приложения «Файлы», а также изменение способа запуска одновременно нескольких программ — другими словами, улучшения многозадачности. Возможно, приложениям даже дадут возможность запускаться сразу в нескольких окнах.

В пользу последнего говорит и то, что в iOS 13 для iPad может появиться поддержка компьютерной мыши. По более ранней информации, iPad также смогут выступать дополнительными экранами для компьютеров Mac с поддержкой стилуса Apple Pencil. Подобная «фишка» сегодня достигается только с использованием ПО от сторонних разработчиков.

macOS 10.15

В прошлом году Apple анонсировала проект под названием Marzipan. Его предназначение — облегчить кроссплатформенную разработку и позволить приложениям macOS работать на той же кодовой базе и с аналогичным интерфейсом, как и на iOS.

Проще говоря, Marzipan позволяет разработчикам тратить меньше сил на создание приложений и унифицирует последние таким образом, чтобы они могли работать сразу на мобильной и десктопной операционных системах. Пока речь идет лишь о программах для iPad, но в будущем идею могут использовать и для iPhone-приложений.



Фото: The Verge

Сегодня в актуальную версию macOS 11.14 встроены четыре таких переделанных приложения. По мнению обозревателя The Verge, «все они выглядят ужасно». Проще говоря, интерфейс приложений для сенсорного экрана, по версии издания, недостаточно хорошо адаптирован для работы с десктопным Mac, в котором управление происходит с помощью мыши.

«Проблема в том, что эти программы воспринимаются, скорее, как приложения для iPad, запущенные на Mac, а не как нативные программы для Mac. В этом году Apple действительно необходимо продемонстрировать, что эти приложения могут работать лучше — с улучшенной поддержкой мыши и клавиатуры», — уточняют в издании.

Кроме того, доступ Marzipan в этом году могут дать и сторонним разработчикам. Пока технологией пользуются только в самой Apple.

Из других улучшений, которые внедрят в macOS 10.15, ожидается новое приложение «Музыка», которое получит функции iTunes и заменит его. Для воспроизведения видео и подкастов сделают отдельную программу — возможно, она получит такой же набор функций, как для iOS и tvOS.

Скорее всего, в macOS 10.15 появится приложение Screen Time, которое уже есть в iOS и позволяет родителям ограничивать время работы тех или иных программ на устройствах своих детей. В «Сообщениях» появятся стикеры и другие эффекты.

Mac Pro и мониторы с разрешением 6K

В engadget пишут , что на этой WWDC производитель почти наверняка представит обновленный компьютер Mac Pro, «который больше не будет выглядеть как красивый мусорный бак».



Нынешний Mac Pro. Фото: CNET

По версии ресурса, цилиндрическая форма корпуса нынешнего Mac Pro, не обновлявшегося уже несколько лет, загнала Apple в угол. В The Verge предполагают, что обновленный Mac Pro получит модульную систему сборки.

Apple прекратила производство собственных мониторов в 2016 году, перейдя на модели от LG. Однако на нынешнем WWDC Apple может представить новый профессиональный монитор с диагональю в 31,6 дюйма и разрешением 6K. По предварительной информации, его будут продвигать как лучший дисплей для обновленного Mac Pro.

Что еще обновит Apple

В этом году Apple уже провела отдельную презентацию , посвященную ТВ-направлению, так что существенных обновлений в этой области вряд ли стоит ожидать. Для watchOS компания подготовила несколько минорных улучшений, связанных с приложением «Здоровье». Например, умные часы смогут напоминать вам принять таблетки вовремя. Еще одна функция позволит отслеживать менструальные циклы.

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