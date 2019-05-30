Лучший пивной коктейль Беларуси оценили в 5000 BYN

В Минске прошел финал республиканского конкурса профессиональных барменов Lidskae Beer Master с призовым фондом в 10 000 BYN.

В этом году Lidskae Beer Master − единственному в Беларуси конкурсу барменского мастерства в искусстве приготовления коктейлей на основе пива − исполнилось 5 лет. Один из крупнейших проектов в белорусской барной индустрии поступательно развивает «Лидское пиво» при партнерской поддержке школы бартендинга «Splash&Dash». Цель конкурса – способствовать профессиональному росту белорусских барменов и развитию культуры пития.

В отборочном туре участники разрабатывали авторский рецепт на основе сорта ЛІДСКАЕ Premium. Такой выбор не случаен: лагер обладает мягким вкусом с тонкой горчинкой и ярким хмелевым ароматом, которые хорошо подходят в качестве основы для пивных коктейлей. В этом году сорту исполняется 10 лет. Он был создан в рамках совместного проекта белорусских и финских пивоваров, является обладателем наград за качество и вкус различных профессиональных конкурсов.

Для конкурсантов, вышедших в полуфинал, был организован вебинар по сторителлингу и селфбрендингу. Его провела известный российский специалист в области PR и маркетинга Вероника Кириллова. Она рассказала участникам об инструментах и трендах в продвижении продукта и личного бренда. После обучения барменам предстояло на практике применить полученные знания, придумав и реализовав концепцию продвижения собственных коктейлей. На основании заочных презентаций было отобрано 15 финалистов, которым предстояло покорить жюри историей, техникой приготовления, подачей и вкусом коктейля. Также учитывалось творческое «домашнее» задание по его продвижению.

Итоги юбилейного конкурса Lidskae Beer Master подвели в минском Lidbeer Bar. В состав жюри, которое определяло обладателей основных призов, вошли известные рестораторы и ритейлеры, представители профильных изданий и общественных объединений, руководство компании «Лидское пиво». Еще один спецприз независимо от основного жюри присуждали представители блогосферы.

Соус попкорн, лавандовый ром, домашние травяные сиропы… Какие только ингредиенты не добавляли участники, чтобы удивить авторитетное жюри. Обязательное условие – общая себестоимость напитка не должна превышать 5 BYN. Обладателем 1-го места и 5000 BYN призовых стал Олег Пекарь из Минска. Он покорил судей миксом пива, мороженого и карамельного сиропа − смешанные вместе они дают неожиданный, интересный и яркий вкус.

Второе место и 3 000 BYN завоевал бармен из Бреста Сергей Сморщек с коктейлем «Хорошая девочка Лида». Минчанин Виктор Мешкевич предложил жюри попробовать на вкус «Лидский пляж», за что заслужил 3 место и 2 000 BYN. «Приз блогерских симпатий» выиграл Сергей Казаков из Минска.

«В этом году Lidskae Beer Master исполнилось 5 лет, и мы видим, как за это время в Беларуси изменилась барная индустрия. Конкуренция растет в геометрической прогрессии, появляется много новых заведений и форматов, растет качество сервиса. Вместе с изменениями рынка трансформировался и наш конкурс, – отметил председатель жюри, генеральный директор ОАО «Лидское пиво» Аудриус Микшис. – С каждым годом оценивать работы участников становится все сложнее, познания и профессионализм барменов растут, появляется много молодых и амбициозных людей. Например, в этом году заметно выросло количество участников из регионов, кроме того, больше заявок стало поступать от девушек. Все это говорит о том, что в Беларуси барная культура интенсивно развивается».

В состав жюри конкурса вошли:

Аудриус Микшис, генеральный директор ОАО «Лидское пиво»; Олег Малахов, главный пивовар ОАО «Лидское пиво»; Сергей Заблоцкий, ресторатор; Владимир Костюченко, руководитель группы компаний и сети магазинов и кафе «Точка»; Вадим Данилович, ресторатор; Александр Глинский, ресторатор, владелец пивного ресторана «Beef and beer», победитель национальных конкурсов среди барменов, участник двух чемпионатов мира среди Владимир Пилат, руководитель компании «Ренессанс Паблишинг», основатель и руководитель проекта «Культура пития»; Василий Майко, председатель клуба коллекционеров пивной атрибутики «Піўныя волаты».