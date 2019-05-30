В «Яндекс.Такси» в Минске теперь можно заказать машину с детским креслом

Источник материала: Tut.by

Сервис «Яндекс.Такси» запустил в Минске функцию заказа автомобиля с детским креслом. Для вызова необходимо выбрать опцию «Детское кресло» в пожеланиях к поездке, а затем указать тип кресла в зависимости от веса и возраста ребенка. Новая функция гарантирует, что приедет машина, оснащенная для перевозки детей. Среднее время ожидания — 5−10 минут.





Стоимость рассчитывается по обычным тарифам «Эконом» и «Комфорт» с небольшой доплатой — 1,8 рубля за детское кресло и 0,5 рубля за бустер. Доплата не зависит от длительности и маршрута поездки. Так, по тарифу «Эконом» дорога от цирка до ТЦ Dana Mall будет стоить 7,6 рубля при выборе кресла и 6,3 рубля с бустером. Оплатить можно наличными или картой в приложении.

«Яндекс.Такси» работает в Беларуси с 2016 года. В феврале прошлого года сервис был перезапущен в Минске: выросло количество компаний-партнеров и появились новые тарифы. В марте «Яндекс.Такси» ввело дополнительное бесплатное страхование жизни и здоровья пассажиров и водителей в стране. Страховка автоматически распространяется на все поездки, заказанные через приложение. Сегодня воспользоваться сервисом можно в 17 городах Беларуси, включая все областные центры.