Минчане заметили ошибки в англоязычном переводе названий улиц к Евроиграм. Минспорта: «Менять поздно»

Источник материала: KYKY

Минчане заметили, что перед Европейскими играми на официальном сайте мероприятия названия улиц Минска на английский перевели неточно. По этому поводу беларусы написали петицию, которую опубликовали на сайте «Удобный город».

Дело в том, что существует Инструкция по транслитерации географических названий Беларуси. Согласно правилам, передача знаков между двумя языками должна осуществляться с беларуского, а не с русского. Однако на карте велогонок ситуация обстоит иначе: Oktyabrskaya Square, Yanki Kupaly Street, Kuibysheva Street и так далее. А вот, как должны выглядеть те же названия, написанные с учетом инструкции: Kastryčnickaja plošča, vulica Janki Kupaly, vulica Kujbyšava.





Обратившиеся посчитали, что неверная подача информации вводит в заблуждение иностранцев. «Это в негативном свете показывает культурный состояние Беларуси и статус национального языка. Требуем во время проведения и подготовки Европейских игр соблюдать законодательство в сфере написания географических названий Беларуси», – значится в сообщении. Петицию подписали 121 человек, ее направили в Государственный комитет по имуществу, а также Министерство спорта и туризма Беларуси.

Государственный комитет по имуществу ответил, что фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года» об этом, вообще-то, знает, однако выразил благодарность за проявленное внимание. Минспорта Беларуси, в свою очередь, пообещал, что впредь любая транслитерация будет соответствовать правилам. Но все «произведения», которые успели создать к этому моменту, не переделают: повторно изготовить до начала соревнований их попросту невозможно.