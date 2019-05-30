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Минчане заметили ошибки в англоязычном переводе названий улиц к Евроиграм. Минспорта: «Менять поздно»

31.05.2019 12:27 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Минчане заметили, что перед Европейскими играми на официальном сайте мероприятия названия улиц Минска на английский перевели неточно. По этому поводу беларусы написали петицию, которую опубликовали на сайте «Удобный город».

Дело в том, что существует Инструкция по транслитерации географических названий Беларуси. Согласно правилам, передача знаков между двумя языками должна осуществляться с беларуского, а не с русского. Однако на карте велогонок ситуация обстоит иначе: Oktyabrskaya Square, Yanki Kupaly Street, Kuibysheva Street и так далее. А вот, как должны выглядеть те же названия, написанные с учетом инструкции: Kastryčnickaja plošča, vulica Janki Kupaly, vulica Kujbyšava.

Источник: petitions.by

Обратившиеся посчитали, что неверная подача информации вводит в заблуждение иностранцев. «Это в негативном свете показывает культурный состояние Беларуси и статус национального языка. Требуем во время проведения и подготовки Европейских игр соблюдать законодательство в сфере написания географических названий Беларуси», – значится в сообщении. Петицию подписали 121 человек, ее направили в Государственный комитет по имуществу, а также Министерство спорта и туризма Беларуси.

Государственный комитет по имуществу ответил, что фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года» об этом, вообще-то, знает, однако выразил благодарность за проявленное внимание. Минспорта Беларуси, в свою очередь, пообещал, что впредь любая транслитерация будет соответствовать правилам. Но все «произведения», которые успели создать к этому моменту, не переделают: повторно изготовить до начала соревнований их попросту невозможно.

 
Теги: Минск
 
 
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Минчане заметили, что перед Европейскими играми на официальном сайте мероприятия названия улиц Минска на английский перевели неточно. По этому поводу беларусы...
 
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