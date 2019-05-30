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«Белавиа» распродает билеты на лето: в Тбилиси, Рим и Париж от 25 евро
Источник материала: KYKY>
Беларуская авиакомпания «Белавиа» распродает билеты на летние месяцы. По акции предлагают улететь в Россию, Италию, Эстонию, Францию и другие страны.
Как
Вот список направлений из Минска (в одну сторону):
• Таллинн – 45 евро;
Проверять даты и направления лучше всего на официальном сайте «Белавиа» по
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Беларуская авиакомпания «Белавиа» распродает билеты на летние месяцы. По акции предлагают улететь в Россию, Италию, Эстонию, Францию и другие страны. Как пишет...
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