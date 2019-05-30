«Белавиа» распродает билеты на лето: в Тбилиси, Рим и Париж от 25 евро

Источник материала: KYKY

Беларуская авиакомпания «Белавиа» распродает билеты на летние месяцы. По акции предлагают улететь в Россию, Италию, Эстонию, Францию и другие страны.

Как пишет 34travel.me, путешествовать в рамках специального предложения можно с 1 июня по 31 августа 2019 года. Но задержаться получиться лишь на месяц (таковы условия). О датах окончания акции пока никакой информации нет, а количество билетов зависит от их доступности.

Вот список направлений из Минска (в одну сторону):

• Таллинн – 45 евро;

• Мюнхен – 51 евро;

• Тбилиси – 41 евро;

• Рим – 36 евро;

• Милан – 36 евро;

• Краснодар – 49 евро;

• Париж – 36 евро;

• Лондон – 36 евро;

• Калининград – 25 евро;

• Паланга – 24 евро.

Проверять даты и направления лучше всего на официальном сайте «Белавиа» по ссылке . Там же и покупать билеты.