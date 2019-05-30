ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Белавиа» распродает билеты на лето: в Тбилиси, Рим и Париж от 25 евро

31.05.2019 11:50 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Беларуская авиакомпания «Белавиа» распродает билеты на летние месяцы. По акции предлагают улететь в Россию, Италию, Эстонию, Францию и другие страны.

Как пишет 34travel.me, путешествовать в рамках специального предложения можно с 1 июня по 31 августа 2019 года. Но задержаться получиться лишь на месяц (таковы условия). О датах окончания акции пока никакой информации нет, а количество билетов зависит от их доступности.

Вот список направлений из Минска (в одну сторону):

•    Таллинн – 45 евро;
•    Мюнхен – 51 евро;
•    Тбилиси – 41 евро;
•    Рим – 36 евро; 
•    Милан – 36 евро;
•    Краснодар – 49 евро;
•    Париж – 36 евро;
•    Лондон – 36 евро;
•    Калининград – 25 евро;
•    Паланга – 24 евро.

Проверять даты и направления лучше всего на официальном сайте «Белавиа» по ссылке. Там же и покупать билеты.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларуская авиакомпания «Белавиа» распродает билеты на летние месяцы. По акции предлагают улететь в Россию, Италию, Эстонию, Францию и другие страны. Как пишет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Семейный дуэт Владимира и Алексея Игнатчиков стал абсолютным победителем конкурса «Папа и я — техническая семья»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика