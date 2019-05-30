В конце мая экономический суд Минска решил, что Юрий Чиж через свои компании «Трайпл» и «Раковский бровар» на протяжении 20 лет незаконно владел контрольным пакетом акций футбольного клуба «Динамо-Минск».





Бизнесмен спорить вроде как не собирается.





Состав учредителей, в который входили компании Чижа, признан нелегитимным, и в вопросе собственников клуба ситуация откатилась на 20 лет назад – к самому первому, «дочижовскому», составу учредителей ЗАО «ФК «Динамо-Минск».





Однако легитимности в нем было даже меньше. В 1998 году в число учредителей ЗАО загадочным образом, вопреки закону, входили МВД, Министерство спорта и Мингорисполком. На это указывали госорганы, отвечающие в стране за имущество. Возможно, сейчас ситуация как-то исправляется, но пока – в закрытом режиме.





Считается, что первым частным собственником минского «Динамо» был бизнесмен Евгений Хвастович, подхвативший клуб после развала Советского Союза и придавший ему статус юридического лица (ЗАО «ФК «Динамо» (Минск)»).





Хвастович на самом деле был президентом и совладельцем футбольного проекта, однако бОльшая часть акций принадлежала не ему.





Государству не нравилось, как Хвастович и его партнеры управляли клубом. Чиновники даже были готовы выкупить у них «Динамо» (фигурировала сумма в 10 миллионов долларов), а после отказа в июне 1998 года просто создали новое юрлицо с почти идентичным названием – ЗАО «ФК «Динамо-Минск».





К этому ЗАО в разгар футбольного сезона без какого-либо согласия Хвастовича и других лиц, владевших футбольным клубом, а также без какой-либо компенсации перешли команда и место в чемпионате.





Так получилось, что новое ЗАО было учреждено с нарушением закона. Исправляя нарушение, в число собственников ввели компании Юрия Чижа, однако и это сделали не по правилам, что спустя 20 лет стало причиной судебного процесса.





При этом больших юридических вопросов к ЗАО, которым владел Хвастович, никогда не было. Оно было создано по правилам, функционировало по закону, а как и почему лишилось футбольной команды – большой вопрос.





При этом пострадали интересы не только Хвастовича. Помимо него акциями ЗАО «ФК «Динамо» (Минск)» владели еще 17 человек. Среди них была парочка очень интересных персонажей: первый белорусский миллионер, один из богатейших людей страны в середине 90-х и другие.





Трибуна рассказывает о последних законных собственниках минского клуба.









Евгений Хвастович

Тогда. Совладелец предприятия «Сонет», специализировавшегося на сборке популярных в ту пору компьютеров «Балтик», а также один из боссов кооператива по производству мебели «Березка».





Сначала просто помогал минскому «Динамо», а затем стал хозяином клуба, в том числе сумел зарегистрировать на себя товарный знак «Динамо». Чуть позже стал собственником клубов высшей лиги «Динамо-93», «Атаки-Ауры» (оба Минск) и «Молодечно».





Еще выкупил 50 процентов акций иерусалимского «Хапоэля», а также планировал приобрести сантандерский «Расинг».





Хвастович был президентом «Динамо» и идейным вдохновителем футбольного проекта, однако главным владельцем не являлся – бизнесмену принадлежало около 20 процентов акций клуба. За его спиной стояли более состоятельные и более могущественные люди того времени.





Сейчас. Из-за проблем с государством вынужден был эмигрировать из страны – перебрался в США с 500 долларами в кармане и основал фирму «Фьорд». Сейчас – один из учредителей бизнес-инкубатора ColoDesk.



Александр Сманцер

Тогда. Президент российского общественного объединения «Болфеа Интерпрайз ЛТД», оказывающего посреднические услуги. Председатель совета «Магнатбанка», соучредитель компаний «Химпромагроинвест», «Альцеста» и «Троттер».





Один из богатейших бизнесменов Беларуси в середине 90-х. Значительную часть состояния сделал на поставках калийного удобрения. Был основным спонсором минского «Динамо», хоть особо и не афишировал этого. Вместе с бизнес-партнером Владимиром Эфроном, речь о котором пойдет ниже, владел примерно 60 процентами акций клуба.





Сейчас. В 2004 году Сманцера осудили за незаконную предпринимательскую деятельность. По версии обвинения, бизнесмен, являясь консультантом английской фирмы Miramex Ltd, через белорусское представительство компании выдал Белорусскому металлургическому заводу кредит в 65 миллионов долларов.





Фирма стала партнером завода и за счет контрактов на поставку металлопродукции обогатилась на 83 миллиона долларов. Но оказалось, что с заводом работало не представительство, а головная фирма, чего по закону делать нельзя. В итоге Сманцера и его компаньона Лапехина осудили на шесть лет.





После выхода из тюрьмы предприниматель переехал в Украину и получил статус беженца. Последнее упоминание Сманцера в прессе связано с оппозиционными маршами протеста против принятия Декрета «О тунеядцах» в 2017 году.





Белорусское телевидение тогда сняло сюжет про организатора акции Николая Статкевича и утверждало, будто бы марши финансирует именно Сманцер. Он же по версии пропагандистского фильма «Железом по стеклу», снятого «Белтелерадиокомпанией», будто бы подталкивал Статкевича занять кресло премьер-министра Сидорского после выборов президента в 2010 году.

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Владимир Эфрон

Тогда. Первый миллионер в истории Беларуси. Главной компанией холдинга Эфрона была фирма «Белбытпром», поставлявшая белорусскую чернику и лисички в Европу. Еще занимался швейным бизнесом и продажей оргтехники. Эфрон был главным акционером банка «Экоразвитие», на базе которого был создан банк «Олимп», ставший впоследствии «Белгазпромбанком».





Сейчас. Во второй половине 90-х эмигрировал в Израиль, где продолжил заниматься бизнесом. В 2007 году умер после тяжелой болезни.





Александр Калинин

Тогда. С 1987 года по середину нулевых был директором Республиканского арендного предприятия «Белаттракцион». Развивал бизнес за счет ночного клуба, в котором открыл казино, бильярдные залы и установил игровые автоматы. В его собственности было около 5 процентов акций клуба.





Сейчас. С 2003 года владеет компанией «Евроатра» – сети залов игровых автоматов в Минске, Гродно , Жодино, Барановичах и Лиде. С 2007 года возглавляет Белорусский союз предпринимателей.





Валентин Цыбулин

Тогда. Один из первых банкиров в истории современной Беларуси начинал свой бизнес с поставки в Беларусь и Россию игровых автоматов. В 90-е Цыбулин был одним из лидеров на рынке в этом сегменте. Акционер банка «Экоразвитие» (сейчас – Белгазпромбанк). Владел пятью процентами акций «Динамо».





Сейчас. Является главным акционером «РРБ-Банка». Долгое время был председателем Совета Директоров, пока летом 2018 года его не сменил сын. Цыбулину принадлежит компания «Дикрис», инвестирующая в жилую недвижимость в Минске. Также предприниматель ведет бизнес в России – занимается финансами, торговлей, строительством, недвижимостью и сельским хозяйством.





Леонид Гарай

Тогда. Первый президент обособленного от государства футбольного «Динамо», позже уступивший пост Хвастовичу. Именно Гарай способствовал приходу бизнесмена в футбол. Позже был начальником команды.





Сейчас. В 2000-х работал на разных должностях в федерации футбола. Сейчас на пенсии. В начале этого года отметил 82-летие.









Иван Щекин

Тогда. Тренер «Динамо». У футболистов и тренеров была возможность приобрести акции ЗАО «ФК «Динамо» (Минск)» – воспользовались ею не все. Суммарно игрокам и тренерскому штабу в то время принадлежало около 5 процентов акций.





Сейчас. Летом 1997 года перешел в «Шахтер». Трагически ушел из жизни 22 января 2000-го – то ли прыгнул в спущенный бассейн, то ли умер от инфаркта, находясь в воде.



Евгений Кузнецов

Тогда. Тренер «Динамо».





Сейчас. После ухода из клуба тренировал детей в СДЮШОР «Динамо». На пенсии.





Валерий Величко

Тогда. Нападающий «Динамо».





Сейчас. После окончания игровой карьеры работал судьей, теперь – инспектор.





Радислав Орловский

Тогда. Полузащитник «Динамо».





Сейчас. Ассистент Романа Пилипчука в «Динамо».





Павел Родненок

Тогда. Защитник «Динамо».





Сейчас. Главный тренер «Сморгони».





Александр Тайков

Тогда. Защитник «Динамо».





Сейчас. Долгое время трудился в пиццерии «Пицца-фут», сейчас – безработный.





Александр Лухвич

Тогда. Защитник «Динамо».





Сейчас. В 2018 году возглавлял «Минск», сейчас – тренер одной из юношеских команд «горожан».





Юрий Вергейчик

Тогда. Нападающий «Динамо».





Сейчас. Заместитель председателя АБФФ, экс-директор солигорского «Шахтера».









Также в числе учредителей ЗАО «ФК «Динамо» (Минск)» были представитель ОАО «Белаттракцион» Дмитрий Лещенко (ему принадлежало 5 процентов акций), юрист Александр Лукьянцев, помогавший Хвастовичу с оформлением бумаг, начальник экономического отдела «Динамо» Александр Степура и водители клубного автобуса Роман Левкевич и Петр Юшко.





Хвастович планировал второй выпуск акций. После эмиссии акционерами клуба были бы уже 77 человек, но осуществить задумку бизнесмен не успел. Государство создало юрлицо со схожим названием, к которому в разгар сезона-98 перешли и команда, и место в чемпионате.



