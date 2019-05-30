Унитаз с видеокамерой: литовца будут судить за нездоровый интерес к процессу отправления нужды

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Генеральной прокуратуры Литвы , в начале октября 2018 года гражданин Швеции зашел в биотуалет, установленный возле озера Талкша, где обратил внимание на черный кружок резины, прикрепленный к крышке унитаза. Турист подцепил кружок пальцем, он свалился и мужчина увидел объектив микрокамеры. Как сообщает пресс-служба, в начале октября 2018 года гражданин Швеции зашел в биотуалет, установленный возле озера Талкша, где обратил внимание на черный кружок резины, прикрепленный к крышке унитаза. Турист подцепил кружок пальцем, он свалился и мужчина увидел объектив микрокамеры.





Посетитель биотуалета тут же обратился в полицию.





Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции обнаружили самодельный видеорегистратор, подключенные к нему батарейки и карту памяти. В ходе исследования карты эксперты обнаружили на ней 340 записей с изображениями половых органов и процессов, для которых собственно люди и посещают туалеты.









Служба инспектора по этике признала эти видеоматериалы порнографическими.





В ходе детального изучения записей эксперты нашли изображение и предполагаемого любителя биотуалетной «клубнички». Подозреваемого задержали в феврале нынешнего года. Свою вину он не признал.







