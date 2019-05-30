|
В Нидерландах для поиска пропавших детей стали использовать... банкоматы
Источник материала: Партизан
На мониторах во время заставки показывают фотографии пропавших детей, чтобы способствовать розыску исчезнувших подростков.
На территории страны уже установлено свыше 300 таких устройств в международных аэропортах Амстердама и ряда других городов, а также крупных торгово-деловых центрах и у достопримечательностей, которые посещают много туристов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На мониторах во время заставки показывают фотографии пропавших детей, чтобы способствовать розыску исчезнувших подростков.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)