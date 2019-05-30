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В Нидерландах для поиска пропавших детей стали использовать... банкоматы

31.05.2019 11:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На мониторах во время заставки показывают фотографии пропавших детей, чтобы способствовать розыску исчезнувших подростков.



На территории страны уже установлено свыше 300 таких устройств в международных аэропортах Амстердама и ряда других городов, а также крупных торгово-деловых центрах и у достопримечательностей, которые посещают много туристов.

 
 
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На мониторах во время заставки показывают фотографии пропавших детей, чтобы способствовать розыску исчезнувших подростков.
 
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