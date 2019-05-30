РИА Новости . Бердымухамедов сам был за рулем раритетной ГАЗ-21 «Волга», глава российского правительства сел на пассажирское кресло. Об этом пишет





Вместе они совершили небольшую автомобильную прогулку по Ашхабаду. После этого Медведев и Бердымухамедов направились в президентскую резиденцию, где прошел рабочий завтрак.





Бердымухамедов также подарил премьер-министру России щенка породы пятнистый алабай.









Сообщается , что в качестве ответного подарка российский премьер преподнес Бердымухамедову раритетное издание "Архитектурные памятники Туркмении". , что в качестве ответного подарка российский премьер преподнес Бердымухамедову раритетное издание "Архитектурные памятники Туркмении".





Книга была издана в 1939 году к 15-летней годовщине образования Туркменской ССР и посвящена памятникам архитектуры средневековой Туркмении. В альбоме размещены описания памятников древнего Мерва и других.



