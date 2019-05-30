|
Бердымухамедов лично заехал за Медведевым в гостиницу на раритетной "Волге"и подарил щенка алабая
Источник материала: Партизан
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов лично заехал в гостиницу за премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, который находится с визитом в Ашхабаде.
Бердымухамедов сам был за рулем раритетной ГАЗ-21 «Волга», глава российского правительства сел на пассажирское кресло. Об этом пишет
Вместе они совершили небольшую автомобильную прогулку по Ашхабаду. После этого Медведев и Бердымухамедов направились в президентскую резиденцию, где прошел рабочий завтрак.
Бердымухамедов также подарил премьер-министру России щенка породы пятнистый алабай.
Книга была издана в 1939 году к 15-летней годовщине образования Туркменской ССР и посвящена памятникам архитектуры средневековой Туркмении. В альбоме размещены описания памятников древнего Мерва и других.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов лично заехал в гостиницу за премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, который находится с визитом в Ашхабаде.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)