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В школах Быховского района прозвенел последний звонок (фотоотчет)

31.05.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

ГУО «Средняя школа №1 г. Быхова»

В школах Быховского района прозвенел последний звонок (фотоотчет)


В школах Быховского района прозвенел последний звонок (фотоотчет)


В школах Быховского района прозвенел последний звонок (фотоотчет)


В школах Быховского района прозвенел последний звонок (фотоотчет)


В школах Быховского района прозвенел последний звонок (фотоотчет)


В школах Быховского района прозвенел последний звонок (фотоотчет)


В школах Быховского района прозвенел последний звонок (фотоотчет)


В школах Быховского района прозвенел последний звонок (фотоотчет)

ГУО «Гимназия г. Быхова»
 
В школах Быховского района прозвенел последний звонок (фотоотчет)

В школах Быховского района прозвенел последний звонок (фотоотчет)

В школах Быховского района прозвенел последний звонок (фотоотчет)

В школах Быховского района прозвенел последний звонок (фотоотчет)
ГУО «Смолицкий УПК д/с-СШ»

В школах Быховского района прозвенел последний звонок (фотоотчет)

В школах Быховского района прозвенел последний звонок (фотоотчет)

В школах Быховского района прозвенел последний звонок (фотоотчет)

В школах Быховского района прозвенел последний звонок (фотоотчет)

Алеся МУХАЧЕВА.

Екатерина ГУРСКАЯ.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.

 
 
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ГУО «Средняя школа №1 г. Быхова» ГУО «Гимназия г. Быхова»   ГУО «Смолицкий УПК д/с-СШ» Алеся МУХАЧЕВА. Екатерина ГУРСКАЯ. Наталья ЛЕВАЧКОВА.
 
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