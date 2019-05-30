ГУО «Средняя школа №1 г. Быхова»
Алеся МУХАЧЕВА.
Екатерина ГУРСКАЯ.
Наталья ЛЕВАЧКОВА.
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В школах Быховского района прозвенел последний звонок (фотоотчет)
31.05.2019 — Разное | Маяк Преднепровья
Источник материала: Маяк Преднепровья
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ГУО «Средняя школа №1 г. Быхова» ГУО «Гимназия г. Быхова» ГУО «Смолицкий УПК д/с-СШ» Алеся МУХАЧЕВА. Екатерина ГУРСКАЯ. Наталья ЛЕВАЧКОВА.
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