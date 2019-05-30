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XV Республиканский экологический форум пройдет 7-8 июня в Новогрудке

31.05.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

XV Республиканский экологический форум пройдет 7-8 июня в Новогрудке

В 2019 году XV Республиканский экологический форум состоится 7-8 июня в городе Новогрудок Гродненской области. Специальная тема мероприятия – «Устойчивое развитие малых городов: глобальные вызовы и локальные решения». Об этом редактору Интернет-ресурса сообщил начальник Кировской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Михаил Каранкевич.

Программа Форума ориентирована на реализацию выполнения поручений Президента по наведению порядка на земле и озеленению, созданию благоприятных условий проживания в городах, эффективной системы обращения с отходами, сохранению биологического и ландшафтного разнообразия для будущих поколений и других важнейших поручений по вопросам охраны окружающей среды.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык отмечает, что специальная тема Форума отражает одну из ключевых задач, стоящих перед Беларусью и всем мировым сообществом: сохранение природных ресурсов для будущих поколений.

«Необходимость выстраивания сбалансированной системы управления «человек – окружающая среда – экономика» признана мировым сообществом как основное условие достижения устойчивости развития жизни на Земле. В Беларуси экологическим проблемам современности уделяется самое серьезное внимание на государственном уровне. Впервые Национальная стратегия устойчивого развития была разработана в стране в 1997 г., а в настоящее время уже идет подготовка Национальной стратегии устойчивого развития на период до 2035 года. Определены пути преодоления глобальных экологических угроз, связанных с изменением климата, обращением с отходами, сохранением биологического и ландшафтного разнообразия. Мы добились высоких результатов в этом направлении, и для дальнейшего устойчивого развития Беларуси их необходимо закрепить», – подчеркивает Министр.

Сегодня настало время объединить усилия белорусских городов, больших и малых, в поиске эффективных путей дальнейшего устойчивого развития. С этой целью и проводится XV Республиканский экологический форум, который станет уникальной возможностью для встречи и обмена опытом представителей городов, высшей школы и научных кругов, частного бизнеса, международных организаций, общественности. К участию в форуме также приглашены представители природоохранных органов госуправления ряда зарубежных стран. Всего в мероприятиях форума предполагается участие более 1000 участников и десятки тысяч жителей Гродненского региона.

Место проведения форума также выбрано не случайно. Главой государства определен курс на развитие малых населенных пунктов, создание в них комфортных условий для проживания. Новогрудок – это как раз тот город, который является одним из флагманов в сфере устойчивого развития средних и малых городов. В 2017 году Новогрудок стал пилотным городом проекта «Зеленые города», и уже сегодня он является достойной базой для тиражирования опыта.

15 марта Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык во время рабочей поездки в Новогрудский район посетил основные объекты проведения ХV Республиканского экологического форума. Министр встретился с председателем Новогрудского районного исполнительного комитета Сергеем Федченко, с которым обсудил окончательную программу Форума и сроки подготовки объектов для проведения мероприятий. Также организационные вопросы проведения Форума глава природоохранного ведомства обсудил в рабочем порядке с председателем Гродненского областного исполнительного комитета Владимиром Кравцовым.

СПРАВОЧНО:

Республиканский экологический форум проводится в республике с 2003 года. В разные годы мероприятия форума проводились в Орше, Горках, Полоцке, Браславе, Мяделе, Речице, Гродно, Бресте, Молодечно, Бобруйске, Мозыре, Минске, Витебске. За 16 лет у экологического форума сложились свои традиции — он всегда становится значимым событием в жизни города, в котором проводится. Форум организуется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды при содействии местных исполнительных и распорядительных органов, международных организаций и партнеров.

Форум проводится в целях консолидации и активизации всех слоев общества в решении проблем охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, максимального вовлечения граждан республики в экологическое движение, повышения экологической культуры населения республики, пропаганды принципов устойчивого развития.

В состав делегаций входят работники природоохранных служб Республики Беларусь, стран СНГ и других зарубежных стран, представители организаций (предприятий), представители СМИ, общественных объединений.

В форуме принимают участие члены Правительства Республики Беларусь, представители органов государственного управления, республиканские и местные общественные объединения, средства массовой информации, творческие коллективы, различные возрастные группы населения.

 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В 2019 году XV Республиканский экологический форум состоится 7-8 июня в городе Новогрудок Гродненской области. Специальная тема мероприятия – «Устойчивое...
 
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