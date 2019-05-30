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В районе стартует антитабачная акция

31.05.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

С 31 мая по 21 июня 2019 года в районе будет проводиться акция «Беларусь против табака» в рамках «Всемирного дня без табака» под девизом «Табак и здоровье легких» и в связи с открытием II Европейских игр как соревнований, свободных от табака.

Ежегодная кампания служит поводом для широкого информирования о вредных (смертельных) последствиях употребления табака и пассивного курения и способствует сокращению употребления табака в любой форме.

Кампания 2019 года призвана повысить осведомленность о пагубных последствиях употребления табака для легких человека (от рака до хронических респираторных заболеваний).

Одна из задач кампании ? призвать все заинтересованные стороны к практическим действиям, убедить в необходимости эффективных мер по сокращению употребления табака.

Как табак угрожает здоровью легких людей по всему миру?

К негативным последствиям воздействия табака на здоровье легких человека относятся:

Рак легких. Табакокурение является ведущей причиной развития рака легких, на его долю приходится более двух третей случаев смерти от этой болезни в мире. Воздействие вторичного табачного дыма в домашней обстановке и на работе также повышает риск рака легких. Отказ от курения может снизить риск заболевания: через 10 лет после прекращения курения он сокращается примерно наполовину по сравнению с риском для курильщика.

Хронические респираторные заболевания. Курение табака является ведущей причиной хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) — заболевания, при котором накопление гнойной слизи в легких вызывает болезненный кашель и мучительное затруднение дыхания. Риск развития ХОБЛ особенно высок среди лиц, начинающих курить в молодом возрасте, поскольку табачный дым значительно замедляет развитие легких. Табак также усугубляет астму, которая ограничивает активность и способствует утрате трудоспособности. Скорейшее прекращение курения — наиболее эффективный способ замедлить развитие ХОБЛ и облегчить симптомы астмы.

Последствия на различных этапах жизни. У младенцев, подвергшихся внутриутробному воздействию токсинов табачного дыма в результате курения матери или ее контакта с вторичным табачным дымом, нередко наблюдается замедление роста и функционального развития легких. Детям младшего возраста, подвергающимся воздействию вторичного табачного дыма, угрожает возникновение и обострение астмы, пневмонии и бронхита, а также частые инфекции нижних дыхательных путей.

Согласно оценкам, от инфекций нижних дыхательных путей, вызванных пассивным курением, в мире умирает 165 000 детей, не достигших 5 лет. Те, кто доживает до взрослого возраста, продолжают ощущать воздействие вторичного табачного дыма на свое здоровье, поскольку частые инфекции нижних дыхательных путей в раннем детстве значительно повышают риск развития ХОБЛ во взрослом возрасте.

Туберкулез. Туберкулез (ТБ) поражает легкие и ослабляет легочную функцию, которая еще больше страдает от курения. Химические компоненты табачного дыма могут провоцировать латентную инфекцию ТБ, которая имеется примерно у каждого четвертого человека. Активная форма ТБ, осложненная пагубным воздействием табакокурения, значительно повышает риск инвалидности и смерти от дыхательной недостаточности.

Загрязнение воздуха. Табачный дым представляет собой крайне опасную форму загрязнения воздуха: в нем содержится более 7 000 химических веществ, 69 из которых входят в число известных канцерогенов. Каким бы незаметным и лишенным запаха ни был табачный дым, он может задерживаться в воздухе в течение пяти часов, подвергая присутствующих риску развития рака легких, хронических респираторных заболеваний и снижения легочной функции.

Наиболее действенной мерой по улучшению состояния легких является сокращение потребления табака и вдыхания вторичного табачного дыма. Однако зачастую люди, а особенно курильщики, мало знают о последствиях курения табака и пассивного курения для здоровья легких. Информация о том, что табак наносит вред здоровью легких, общеизвестна, однако значение мер, направленных на борьбу с табаком, до сих пор недооценивается.



 
 
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С 31 мая по 21 июня 2019 года в районе будет проводиться акция «Беларусь против табака» в рамках «Всемирного дня без табака» под девизом «Табак и...
 
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