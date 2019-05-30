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Лукашенко не исключает принятия новой Конституции Беларуси в ближайшее время

31.05.2019 13:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко не исключает принятия новой Конституции Беларуси в ближайшее время

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о возможности принятия новой Конституции уже в ближайшее время.

"В ближайшее время в Беларуси будет или новая Конституция, или будут вноситься правки в действующую", - заявил Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран

Как пояснил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА, "в Беларуси думают о новом этапе в связи с изменениями, которые диктует сама жизнь".

"Очень ускорились процессы. Наша Конституция начинает немножко отставать. Я попросил именно специалистов Конституционного суда, чтобы они внесли свои предложения по возможному совершенствованию нашей Конституции. А потом мы сядем и обсудим", - сказал президент.

В апреле Лукашенко уже заявлял о намерении усилить полномочия других ветвей власти и передать своему преемнику на посту президента измененную Конституцию.

"Мне задают часто вопрос, и даже публично иногда - хотел бы ты оставить эту Конституцию своему преемнику? Я честно и прямо говорю - нет. Я бы не хотел", - сказал А.Лукашенко 19 апреля во время ежегодного Послания к белорусскому народу и парламенту в пятницу.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о возможности принятия новой Конституции уже в ближайшее время.
 
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