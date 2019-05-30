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Apple внедрила изменение, о котором все давно просили
Источник материала: Tut.by
Apple увеличила лимит на загрузку приложений из магазина приложений App Store через мобильный интернет.
Теперь через мобильный интернет от сотового оператора пользователи могут скачать программы весом до 200 МБ.
Ресурс vc.ru
Чем продиктован подобный запрет, не до конца ясно. Hi-tech.mail.ru
Впрочем, в устройствах на Android эту проблему решили простым предупреждением пользователей при попытке загрузки программ в Play Маркет.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone:
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Теперь через мобильный интернет от сотового оператора пользователи могут скачать программы весом до 200 МБ.
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