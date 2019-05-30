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Apple внедрила изменение, о котором все давно просили

31.05.2019 13:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Apple увеличила лимит на загрузку приложений из магазина приложений App Store через мобильный интернет.


Фото: Reuters

Теперь через мобильный интернет от сотового оператора пользователи могут скачать программы весом до 200 МБ.

Ресурс vc.ru уточняет, что в прошлый раз лимит поднимался в 2017 году — тогда его подняли со 100 МБ до 150 МБ. Вручную управлять этим лимитом нельзя — без подключения к Wi-Fi больше заранее определенного Apple объема трафика израсходовать не получится.

Чем продиктован подобный запрет, не до конца ясно. Hi-tech.mail.ru пишет, что такое решение может быть связано с относительно небольшим объемом трафика, который предоставляет абонентам мобильных операторов в США и Европе. Кроме того, при загрузке через мобильную сеть быстрее расходуется заряд аккумулятора.

Впрочем, в устройствах на Android эту проблему решили простым предупреждением пользователей при попытке загрузки программ в Play Маркет.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone:

 
 
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Теперь через мобильный интернет от сотового оператора пользователи могут скачать программы весом до 200 МБ.
 
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