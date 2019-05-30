Apple внедрила изменение, о котором все давно просили

Источник материала: Tut.by

Apple увеличила лимит на загрузку приложений из магазина приложений App Store через мобильный интернет.



Фото: Reuters

Теперь через мобильный интернет от сотового оператора пользователи могут скачать программы весом до 200 МБ.

Ресурс vc.ru уточняет , что в прошлый раз лимит поднимался в 2017 году — тогда его подняли со 100 МБ до 150 МБ. Вручную управлять этим лимитом нельзя — без подключения к Wi-Fi больше заранее определенного Apple объема трафика израсходовать не получится.

Чем продиктован подобный запрет, не до конца ясно. Hi-tech.mail.ru пишет , что такое решение может быть связано с относительно небольшим объемом трафика, который предоставляет абонентам мобильных операторов в США и Европе. Кроме того, при загрузке через мобильную сеть быстрее расходуется заряд аккумулятора.

Впрочем, в устройствах на Android эту проблему решили простым предупреждением пользователей при попытке загрузки программ в Play Маркет.

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