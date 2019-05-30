Источник материала: Tut.by

10 лет назад в Могилеве появилась известная сейчас во всем СНГ группа IOWA. Хоть почти сразу Катя, Лёня и Вася уехали покорять Питер, они и сегодня называют себя белорусской группой, не отказываются спеть кусочек песни «Крамбамбули» «Госці» в популярной передаче на российском ТВ и время от времени бывают на родине. В один из таких визитов в Могилев с Катей и Лёней встретился TUT.BY. Мы поговорили о треке «Маршрутка», который, кажется, ребятам придется исполнять еще лет 30, о Тиме Белорусских, «Евровидении» и о том, почему важно помнить свои корни.

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«Надо было назвать группу не IOWA, а „Чаусы“ — это же офигенно!»

Белорусские средства массовой информации называют IOWA белорусской группой, российские, соответственно, российской. Но Катя Иванчикова на правах лидера группы отвечает на этот вопрос однозначно и не задумываясь:

— Мы белорусская группа. Дело в том, что я ощущаю Беларусь и Россию одинаково. И там я дома, и здесь я дома. От этого я говорю, что мы белорусская группа, живущая в России. Иногда мы говорим, что мы российская группа с белорусскими корнями.



Музыканты познакомились в Могилеве более 10 лет назад, Кате посоветовали Лёню Терещенко как классного гитариста. В 2016 году пара сыграла свадьбу. В эти дни ребята гостят на родине, в Могилеве. Они приехали частично по делам: 30 мая Могилевская область принимает эстафету огня II Европейских игр и Катя Иванчикова стала одним из факелоносцев

Раньше ребята всегда подчеркивали, что они «группа IOWA из Могилева». Сейчас, смеется солистка, она бы точно назвала группу по названию своего родного городка — «Чаусы».

— Мне тогда мозгов не хватило. Но это же офигенно! Многие спрашивают: «Чаусы? Что это такое, где это? Это Латвия, Литва?» Нет, ребята, это Беларусь.

Кстати, о Беларуси. На родину ребята приезжают преимущественно, чтобы проведать родителей Лёни. Катины мама и сестра перебрались в Петербург. Из Питера в Могилев Лёня и Катя едут на своем авто. Лёня говорит, что это традиция: когда пересекаешь границу России и Беларуси, наступает другое состояние, приходит спокойствие.

— Когда мы едем в Беларусь, мы смотрим в окно, пытаемся абстрагироваться от работы. Останавливаемся, фотографируемся в рапсе, потом оттираемся от него полчаса. Но это такой кайф! В этот раз мы взяли с собой укулеле, играли в поле и, раскинув руки, танцевали, как дураки, — описывает Катя.

При всей своей любви к родине по времени, проведенном в Чаусах и Могилеве, Катя не скучает.

— Ты двигаешься дальше, постигаешь новые вершины, знакомишься с новыми людьми, растешь. Странно скучать. Конечно, ты приезжаешь к родственникам и друзьям из детства. Но их совсем мало: у Лёни один друг, но и он сейчас учится в Питере. Все твои люди с тобой, они идут с тобой и растут с тобой.

Слушайте Мои стихи, твоя гитара &mdash; IOWA на Яндекс. Музыке

В свое время группа IOWA переезжала в Питер без связей и почти без денег. Спустя девять лет ребята говорят, что абсолютно точно решились бы на переезд и сегодня, если бы до сих пор жили в Могилеве.

— Я вообще всем советую уезжать, становиться больше и возвращаться, чтобы иметь смелость что-то менять и открывать что-то новое. Мы сейчас сидим в этом заведении (мы встречались в могилевском винном баре Wine’s. — Прим. TUT.BY) и его наверняка открыли молодые люди, у которых так же, как и у нас с Лёней, не было влиятельных друзей или огромных денег. Я всегда желаю людям иметь жажду жизни. Ни денег, ни славы, ни классной работы. Это все будет, но это притянется благодаря жажде жизни.

«Успокойся, будешь ты петь свою „Маршрутку“ еще 30 лет»

Сегодня музыканты живут в Питере, и им там максимально комфортно. Возвращаться в Могилев не планируют, как и перебираться в Москву.

— Питер — это какая-то Венеция, соединение многих стран и городов. Ты едешь по городу и чувствуешь энергию того, что ты постоянно путешествуешь. Мы недавно построили студию (мы называем ее «Муздума» — музыкальная дума) в самом классном месте Питера «Порт Севкабель» . Это старый-старый портовый завод, где раньше производили кабель. Это безумно красивое место с выходом на залив. Заброшенный завод снова стал оживать и превращаться во что-то невероятное. Там проходят концерты, ярмарки, фестивали.



Лёня говорит, что ему сейчас очень хочется встретиться с одноклассниками на вечере встреч, ведь он, как выяснилось, окончил школу 20 лет назад. Катя в прошлом году приезжала на встречу выпускников, был юбилей школы, приехало огромное количество людей из разных выпусков, но из класса Кати было только два человека

Катя рассказывает, что недавно в этом кластере прошла выставка об осознанном потреблении одежды и переработке мусора. Ребята уверены, что с проблемой загрязнения планеты бороться должен каждый и важно начать с себя, а не полагаться на кого-то. Катя и Лёня собирают мусор раздельно и отвозят в место, из которого он точно отправится на переработку. Об этой проблеме они недавно написали песню «Маяки».

Слушайте Маяки &mdash; Кирилл Медников на Яндекс. Музыке

— Мне кажется, сейчас все устали от песен в стиле «Мы сидим у бара, давай выпьем и пойдем на танцпол», — говорит Лёня, а Катя дополняет: — Я считаю, что должна быть музыка и для развлечения, и для того, чтобы подумать. Просто нам нужно бить тревогу, иначе нашим детям останется только грязь и мусор.

Пара рассказывает, что недавно они посмотрели (дословно: офигенный) сериал «Чернобыль» . Конечно, говорят собеседники, стыдно, что его сняли американцы и англичане, а не страны постсоветского пространства.

— Он снят очень правильно с точки зрения правдоподобности, подачи. Они нас не знают — но они сняли нас, наш менталитет, — замечает Катя. — Пока человек через эмоции не прочувствует боль, он не поймет всей трагедии. И вот эта песня — «Маяки» — это эмоциональный призыв к тому, чтобы мы проснулись.

Несмотря на новые треки, многие могут ассоциировать группу IOWA с ранними песнями — «Мама», «Маршрутка», «Улыбайся». Лёня говорит, что так будет всегда: человека мы тоже часто запоминаем таким, каким увидели его в первый раз. Катя объясняет:

— Фаина Раневская очень сильно обижалась на «Муля, не нервируй меня!». Но мы себе даем отчет, что именно по этой песне огромное количество людей нас узнало. Мне приходило столько сообщений о том, что пары реально встретились под эту песню в маршрутке и потом поженились. Но мы растем, становимся более осознанными и пишем новые песни.

Лёня и Катя вспоминают историю, которая связана с Леонидом Агутиным. Как-то раз на концерте они оказались в одной гримерке. Катя очень активно рассказывала Леониду, как хочет, чтобы слушатели ждали их следующий альбом, а когда он выйдет и они его послушают, чтобы они с замиранием сердца ждали новые треки. На что более опытный коллега сказал: «Успокойся. Будешь ты петь свою «Маршрутку» еще 30 лет. Пойду спою своего «Парня чернокожего» .

— В определенный момент люди, которые росли на твоей музыке, захотят вернуться в свою молодость и поностальгировать, послушать ту музыку, которая давала им эмоции тогда. Все будут хотеть услышать снова «Маршрутку», чтобы прочувствовать тот момент, как они знакомились или пришли в первый раз на концерт и были такие молодые. Это просто данность. Так было, есть и будет. Это нужно принимать, — объясняет Катя. — Наверное, через 30 лет я захочу послушать Земфиру, потому что это связано с каким-то пиком моей активности.

Слушайте Маршрутка &mdash; IOWA на Яндекс. Музыке

Лёня говорит, что важно, как ты сам к этому относишься. Если ты написал один хит и остановился — вот это грустно.

— Мне кажется, у нас не одна удачная песня. Мы сейчас пишем альбом и хотим выпустить его осенью. Нам лично кажется, что он уже находится на какой-то другой ступеньке. Работаем над звуком, нам хочется какого-то свежего воздуха в аранжировках. И в текстах хочется доносить сложные мысли простыми словами, понятными всем. Мне кажется, у нас получается.

«Тима Белорусских — талант, и называть его продюсерским проектом неправильно»

Из белорусских музыкантов группа гордится Максом Коржом. Еще нравятся NIZKIZ и NaviBand. Лёня говорит, что дуэт Артема Лукьяненко и Ксении Жук «такой семейный и теплый». Слышали ребята и о Тиме Белорусских.

— Тима очень стильный и крутой. У него такое мышление офигенное. Очень сложно поверить, что это делает один мальчик, что он соединяет всю эстраду 1990-х: и «Гостей из будущего», и «На-на», и «Тату». Он так классно и уместно миксует все это и выдает что-то свое, совершенно вразрез с тем, что диктует шоу-бизнес, — комментирует Катя.

Но у Лёни есть замечание к музыке молодого исполнителя из Минска.

— Есть проблема: мы