Сколько белорусов живет на сумму до 350 рублей в месяц, а сколько - больше чем на 800 рублей

Источник материала: Tut.by

Каждый четвертый белорус — 26,2% от общего числа населения — ежемесячно располагает суммой до 350 рублей. Год назад этот показатель составлял 34,9%. Такие выводы можно сделать, проанализировав данные Белстата о среднедушевых располагаемых ресурсах населения в первом квартале этого года.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.

Больше всего тех, у кого среднедушевые располагаемые ресурсы не превышали сумму в 350 рублей в месяц, в первом квартале этого года было в Могилевской области — 31,4%, а меньше всего — Минске (14,4%).

При этом суммой больше 800 рублей ежемесячно располагало 12,3% населения (годом ранее — 7,9%). Выше всего этот показатель в Минске — 26,9% (год назад — 18,4%), а ниже всего — в Витебской области (год назад — 5%).

При этом за чертой бедности в первом квартале находилось 5,3% населения (годом ранее — 5,9%). Выше всего этот показатель в Брестской и Гродненской областях — 7,6% и 7,5% соответственно, а ниже всего — в Минске (1%).

Напомним, в Беларуси в первом квартале этого года 3,7% семей находились за чертой бедности. По данным переписи населения в 2009 году, в Беларуси было зарегистрировано 3 миллиона 873 тысячи 139 домохозяйств. Выходит, что за национальной чертой бедности в первом квартале было около 143,3 тысячи семей. Годом ранее — около 158,8 тысячи семей.

Выше всего уровень малообеспеченности — среди семей Брестской и Гомельской областей (по 5,1%). Ниже всего этот показатель в Минске и Гродненской области — 1% и 2,7% соответственно. Для сравнения: в Минской области — 3,4%, в Витебской — 4,5%, Могилевской — 4,8%.

На проблему малообеспеченных ранее обращали внимание профсоюзы. По данным Федерации профсоюзов, в Беларуси насчитывается несколько десятков депрессивных районов с точки зрения размера заработной платы. Семьи, живущие там, не могут себе позволить покупать минимальный потребительский набор товаров. ФПБ собирается предложить правительству создать рабочую группу по развитию таких районов.