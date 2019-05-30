|
Сколько белорусов живет на сумму до 350 рублей в месяц, а сколько - больше чем на 800 рублей
Источник материала: Tut.by
Каждый четвертый белорус — 26,2% от общего числа населения — ежемесячно располагает суммой до 350 рублей. Год назад этот показатель составлял 34,9%. Такие выводы можно сделать, проанализировав данные Белстата о среднедушевых располагаемых ресурсах населения в первом квартале этого года.
Больше всего тех, у кого среднедушевые располагаемые ресурсы не превышали сумму в 350 рублей в месяц, в первом квартале этого года было в Могилевской области — 31,4%, а меньше всего — Минске (14,4%).
При этом суммой больше 800 рублей ежемесячно располагало 12,3% населения (годом ранее — 7,9%). Выше всего этот показатель в Минске — 26,9% (год назад — 18,4%), а ниже всего — в Витебской области (год назад — 5%).
При этом за чертой бедности в первом квартале находилось 5,3% населения (годом ранее — 5,9%). Выше всего этот показатель в Брестской и Гродненской областях — 7,6% и 7,5% соответственно, а ниже всего — в Минске (1%).
Напомним, в Беларуси в первом квартале этого года 3,7% семей
Выше всего уровень малообеспеченности — среди семей Брестской и Гомельской областей (по 5,1%). Ниже всего этот показатель в Минске и Гродненской области — 1% и 2,7% соответственно. Для сравнения: в Минской области — 3,4%, в Витебской — 4,5%, Могилевской — 4,8%.
На проблему малообеспеченных ранее
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый четвертый белорус - 26,2% от общего числа населения - ежемесячно располагает суммой до 350 рублей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)