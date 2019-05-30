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Полномочия ветвей власти необходимо перераспределить на конституционном уровне – глава КС

31.05.2019 13:23 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Полномочия между ветвями власти необходимо перераспределить на конституционном уровне, заявил председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич в пятницу.

"Глава государства уже обозначил определенное видение изменений. Необходимо усовершенствовать государственный механизм власти, чтобы все ветви власти активно исполняли свои функции. Для этого необходимо на конституционном уровне сделать определенное перераспределение полномочий и для правительства, и для парламента", - сказал Миклашевич.

Его цитирует госагентство БелТА.

"Соответственно, стоит вопрос о том, что в Конституции определена система государственного устройства и необходимо выработать повышение эффективности государства в целом", - добавил председатель КС.

По его словам, необходимо принять меры, чтобы общество активнее участвовало в политической жизни страны. "Надо убрать определенные препятствия, чтобы совершенствовался избирательный процесс, поскольку в соответствии с Конституцией главным источником власти является народ и в определенных формах он делегирует эти полномочия. Поэтому избирательный процесс необходимо в этом направлении совершенствовать", - считает Миклашевич.

Кроме того, "необходимо уточнить определенные права и свободы человека с учетом современного развития", добавил он.

Председатель КС проинформировал, что суд разрабатывает предложения по возможным изменениям Конституции Беларуси, при этом изучается опыт других стран и идет активное сотрудничество с Венецианской комиссией. "Надо учитывать конституционную идентичность, национальные интересы и традиции, тот путь развития государственности. Мало написать красивый текст Конституции - необходимо, чтобы главные ее идеи и положения были восприняты", - заметил Миклашевич.

В пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран заявил, что не исключает принятия новой Конституции Беларуси в ближайшее время. "В ближайшее время в Беларуси будет или новая Конституция, или будут вноситься правки в действующую", - сказал президент.

Ранее в марте Лукашенко также говорил о необходимости внесения изменений в Конституцию страны, в том числе по вопросам ограничения президентских полномочий и "транзита" власти.

"Я уверен, что новую Конституцию нам придется принимать. Надо будет усиливать другие ветви власти - исполнительную, законодательную. Может быть, после серьезного анализа, что-то надо будет предпринять по избирательной системе, вводить или не вводить пропорциональную систему или остановиться на мажоритарной", - сказал Лукашенко во время "Большого разговора" с представителями общественности и СМИ.

При этом он отметил, что в ближайшие два года изменения Конституции ожидать не следует. "Сейчас ломать избирательное законодательство, а тем более Конституцию, в эти два года, перед президентскими и парламентскими выборами нельзя. Ни в коем случае нельзя", - подчеркнул Лукашенко.

В свою очередь председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина в апреле предложила сократить число разделов в Конституции, которые можно изменить только путем референдума.

"Я думаю, если Конституция будет меняться, нужно обязательно вносить поправки касающиеся порядка внесения изменений в нее", - сказала Ермошина в интервью телеканалу "СТВ". Она подчеркнула, что в настоящее время в Конституции почти ничего нельзя изменить парламентским путем. "Поэтому, наверное, количество этих разделов, которые могут меняться только референдумом, должно уменьшаться", - отметила глава ЦИК.

 
 
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Полномочия между ветвями власти необходимо перераспределить на конституционном уровне, заявил председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич в...
 
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