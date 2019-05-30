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Генпрокуратура даст оценку массовым задержаниям цыган милицией в Могилеве

31.05.2019 13:13 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Генеральная прокуратура Беларуси даст оценку фактам массового задержания милицией цыган в Могилеве после гибели сотрудника ГАИ.

"Распоряжением Генерального прокурора Беларуси создана рабочая группа, которой будет дана оценка действиям сотрудников органов внутренних дел при задержании лиц цыганской национальности", - говорится в письме надзорного ведомства, которое публикует правозащитный центр "Весна".

Ранее руководитель "Весны" Алесь Беляцкий направил в Генпрокуратуру заявление с просьбой провести проверку законности задержаний граждан цыганской национальности 16 мая в Могилеве.

Как сообщалось, сотрудник ГАИ был обнаружен мертвым в Могилевском районе 16 мая. По информации ряда белорусских Telegram-каналов, милиционер был похищен неизвестными лицами цыганской или кавказской национальности на "Волге" с российскими регистрационными знаками. После этого в ряде СМИ появилась информация о массовых задержаниях цыган в Могилеве. Спустя пару дней после гибели гаишника, в Следственном комитете заявили, что это был суицид.

Позднее министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич заявил, что задержания цыган были обоснованными и ведомство не намерено извиняться перед цыганами за задержания. "У министра нет ни повода, ни оснований просить извинения у цыган", - сказал он. Вместе с тем, в тот же день глава Администрации президента Наталья Кочанова по поручению главы государства в Могилеве встретилась с представителями местной цыганской диаспоры и принесла им извинения.

 
Теги: Могилев
 
 
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Генеральная прокуратура Беларуси даст оценку фактам массового задержания милицией цыган в Могилеве после гибели сотрудника ГАИ. "Распоряжением Генерального...
 
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