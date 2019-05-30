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В Бресте пенсионерку обвиняют в хулиганстве за швыряние цветочного горшка в "Лексус"

31.05.2019 13:06 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Бресте женщина 1956 года рождения сбросила цветочный горшок на припаркованный под ее окнами "Лексус", ей показалось, что автомобиль неправильно стоял, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

В сообщении ведомства говорится, что в милицию с заявлением обратился брестчанин и сообщил, что неизвестный повредил в четырех местах его автомобиль "Лексус-LX570". Молодой человек пояснил, что машину припарковал за забором одного из домов города без нарушений правил дорожного движения. После этого ушел по личным делам, а вернувшись, обнаружил повреждения.

Хулиганство местной жительницы заметил охранник находившегося рядом магазина. После его замечания женщина вышла на улицу, насобирала камней и начала бросать их в автомобиль, на дальнейшие слова она не реагировала, затем вернулась домой.

По данному факту ОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК РБ.

 

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте женщина 1956 года рождения сбросила цветочный горшок на припаркованный под ее окнами "Лексус", ей показалось, что автомобиль неправильно стоял, сообщили в...
 
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