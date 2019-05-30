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Минфин о дорожном сборе: «При включении стоимости в автомобильное топливо возникает ряд проблемных вопросов»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Предложение об отвязке уплаты дорожного сбора от техосмотра не поддержано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инициатива не нашла поддержки ввиду того, что предложенная система с ежемесячной уплатой и фотофиксацией еще не готовы к работе. Сейчас в Министерстве финансов прорабатывают другие возможные варианты уплаты дорожного налога. В том числе и включение госпошлины в стоимость топлива.
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Минфин о дорожном сборе: «При включении стоимости в автомобильное топливо возникает ряд проблемных вопросов»
Новости Беларуси. Предложение об отвязке уплаты дорожного сбора от техосмотра не поддержано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициатива не нашла...
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