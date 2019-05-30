ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вы сушите волосы неправильно. 5 советов любителям фена

31.05.2019 13:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

В наше время стало много всевозможных лайфхаков и способов облегчить уход за женской красотой. Во всем этом разнообразии сложно выбрать один и, тем более безопасный вариант. Мы поможем вам не сделать ошибок при пользовании феном.  

1. Качество фена  

Первая ошибка тесно связана с качеством фена, особенно, если вы сушите волосы часто. Если вы выбрали недорогой фен, будьте осторожны. В дешевых фенах нет того, что обезопасит вас при их использовании. А именно – режимов и насадок! Для вьющихся волос подойдет насадка-диффузор, которая будет нежно сушить волосы, не разрушая их структуру. Прямые волосы следует сушить и укладывать направляющей насадкой. Что касается режима, во многих фенах существует переключение на холодный воздух, который не так губителен.  

2. Расчесывание мокрых волос  

Задумайтесь над тем, что происходит с вашими волосами, когда вы пытаетесь расчесать их сразу после душа. Они соединены между собой своими чешуйками, так что, расчесывая их в таком виде, вы рискуете увидеть секущиеся кончики.  

3. Неправильная расческа  

Вы сушите волосы неправильно. 5 советов любителям фена

Такое тоже возможно. Дело в том, что для каждого типа волос при сушке и укладке нужна своя расческа. Так, во время укладки феном для пушистых, прямых и волнистых волос понадобится круглая расческа, а для кучерявых подойдет гребешок.  

4. Защита  

Иногда высокая температура – основная причина секущихся кончиков и ломких волос. Поэтому нужно подобрать средство, которое подойдет именно вам и защитит волосы от перегрева. Не забывайте про защитные муссы и гели для кудрей, и про спреи – для прямых волос.  

5. Корни без внимания  

Когда речь идет о желанном объеме, девушки склонны делать все что угодно со своими волосами. Чаще всего они забывают о самом главном: объем зависит от состояния корней волос. Самый простой способ создать объем – наклонить голову и приподнять волосы у корней, а потом вернуться в исходное положение. Можно добавить теплый поток воздуха и представить, что вы в кадре известного режиссера – взмахните головой под теплой струей воздуха.  

Конечно, в сушке и укладке волос важен индивидуальный подход и правильный выбор всех принадлежностей для этого приятного и шумного процесса. Выбор всегда остается за вами.  

Есть и другая распространенная проблема – волосы быстро становятся жирными.  

О том, что вы делаете с ними не так, подробнее.  

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В наше время стало много всевозможных лайфхаков и способов облегчить уход за женской красотой. Во всем этом разнообразии сложно выбрать один и, тем более...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мария Мартынова и Илья Чергейко завоевали бронзу на КМ по пулевой стрельбе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика