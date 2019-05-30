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Мария Мартынова и Илья Чергейко завоевали бронзу на КМ по пулевой стрельбе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусы Мария Мартынова и Илья Чергейко завоевали бронзовую медаль на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Мюнхене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусский дуэт показал третий результат в стрельбе из пневматической винтовки. Первое место заняли стрелки из Индии Анджум Мудгил и Синг Дивянш Панвар. Этап Кубка мира в Мюнхене стал последним этапом подготовки ко II Европейским играм в Минске.
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Новости Беларуси. Белорусы Мария Мартынова и Илья Чергейко завоевали бронзовую медаль на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Мюнхене, сообщили в программе...
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