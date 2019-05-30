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Мария Мартынова и Илья Чергейко завоевали бронзу на КМ по пулевой стрельбе

31.05.2019 13:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусы Мария Мартынова и Илья Чергейко завоевали бронзовую медаль на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Мюнхене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мария Мартынова и Илья Чергейко завоевали бронзу на КМ по пулевой стрельбе

Белорусский дуэт показал третий результат в стрельбе из пневматической винтовки. Первое место заняли стрелки из Индии Анджум Мудгил и Синг Дивянш Панвар. Этап Кубка мира в Мюнхене стал последним этапом подготовки ко II Европейским играм в Минске.

Люди в материале: Мария Мартынова, Илья Чергейко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусы Мария Мартынова и Илья Чергейко завоевали бронзовую медаль на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Мюнхене, сообщили в программе...
 
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