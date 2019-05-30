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Гендиректором ФК «Динамо-Минск» стал Андрей Толмач
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Андрей Толмач стал новым генеральным директором футбольного клуба «Динамо-Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этом посту он сменил Сергея Перникова.
Ранее Андрей Толмач работал в мини-футболе. Он был главным тренером сборной Беларуси по этому виду спорта, а также возглавлял минскую команду «Столица».
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Новости Беларуси. Андрей Толмач стал новым генеральным директором футбольного клуба «Динамо-Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этом посту он сменил...
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