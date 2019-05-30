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В Молодечно мужчина похитил деньги с чужой карточки ради лотереи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Житель Молодечненского района подозревается в похищении 80 рублей с платёжной банковской карточки.
Как
В определённый момент гражданке начали приходить на мобильник уведомления о списании денежных средств. Сперва пропали 20 рублей, затем – ещё 60. Женщина быстро догадалась заблокировать карточку, после чего обратилась в милицию.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 33-летний житель г.п. Радошковичи. Мужчина пояснил, что нашёл карточку на Центральной площади, при помощи мобильного приложения проверил баланс и перечислил деньги на свой игровой аккаунт. После списания средств на карточке осталось менее трёх рублей.
Уточняется, что фигурант регулярно играет в интернет-лотереях. Ранее мужчина уже совершал кражи.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение путём использования компьютерной техники».
Весной 2019 года в Лиде молодой человек нашёл карточку.
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Новости Беларуси. Житель Молодечненского района подозревается в похищении 80 рублей с платёжной банковской карточки. Как сообщает УВД Минского облисполкома, к...
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