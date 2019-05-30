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Проводится акция «Беларусь против табака»
31.05.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
Табак убивает до половины употребляющих его людей. Ежегодно он приводит почти к 6 миллионам случаев смерти, из которых более 5 миллионов происходит среди потребителей и бывших потребителей табака, и более 600 000 — среди некурящих людей, подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма. Если не будут приняты срочные меры, число ежегодных случаев смерти к 2030 году может превысить восемь миллионов.
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> Табак убивает до половины употребляющих его людей. Ежегодно он приводит почти к 6 миллионам случаев смерти, из которых более 5 миллионов происходит среди...
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