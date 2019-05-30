Проводится акция «Беларусь против табака»

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

Табак убивает до половины употребляющих его людей. Ежегодно он приводит почти к 6 миллионам случаев смерти, из которых более 5 миллионов происходит среди потребителей и бывших потребителей табака, и более 600 000 — среди некурящих людей, подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма. Если не будут приняты срочные меры, число ежегодных случаев смерти к 2030 году может превысить восемь миллионов.

В целях реализации Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы», профилактики заболеваний, связанных с табакокурением, с 31 мая по 21 июня 2019 года проводится республиканская информационно-образовательная акция «Беларусь против табака-2019» под девизом «Табак и здоровье легких». В этом году мероприятия против курения особенно актуальны в связи с проведением II Европейских игр – соревнований, свободных от табака.

В рамках акции в Витебской области и нашем районе будут проведены массовые мероприятия для населения: праздники здоровья, спортивные соревнования, тематические диспуты, дискотеки и другие, направленные на формирование здорового образа жизни населения, профилактику табакокурения.

На базе учреждений здравоохранения будут проводиться консультации по профилактике табакокурения, вопросам ЗОЖ.

За консультациями можно обращаться по телефонам «горячей» линии: ГУ «Верхнедвинский райЦГЭ» – 6 16 95, УЗ «Верхнедвинская ЦРБ» – 5 25 75, 6 32 97.