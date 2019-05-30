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Вакарчук рассказал о своем имуществе и заработке. Сколько квартир и какая машина у музыканта?
Источник материала: Tut.by
Лидер «Океана Эльзи» и недавно
По словам Вакарчка, за 2018 год он заработал 5 миллионов гривен (около 185 тысяч долларов), а за три последних года — 20 миллионов гривен (около 740 тысяч долларов).
— У меня есть одна машина Range Rover, ей примерно пять лет. Есть банковские счета — на них около 12 миллионов гривен (примерно 445 тысяч долларов). У меня две квартиры в Киеве, но в одной я давно не живу, — раскрыл основные данные своей декларации Вакарчук.
При этом 2−3 миллиона гривен (около 75−110 тысяч долларов) он вложил в партию «Голос». Также Вакарчук заявил, что не владеет недвижимостью за границей, например — виллами.
— У меня нет никакой недвижимости за рубежом и никогда не было. Я ни на кого ничего не записывал, — уточнил он.
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Читайте, сколько зрабатывает и чем владеет лидер партии «Голос».
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