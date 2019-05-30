ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вакарчук рассказал о своем имуществе и заработке. Сколько квартир и какая машина у музыканта?

31.05.2019 14:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Лидер «Океана Эльзи» и недавно созданной украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук владеет двумя квартирами в Киеве. Об этом он рассказал в интервью изданию Liga.net. Читайте, что еще есть в собственности музыканта и сколько он зарабатывает.


Фото: Игорь Матвеев

По словам Вакарчка, за 2018 год он заработал 5 миллионов гривен (около 185 тысяч долларов), а за три последних года — 20 миллионов гривен (около 740 тысяч долларов).

— У меня есть одна машина Range Rover, ей примерно пять лет. Есть банковские счета — на них около 12 миллионов гривен (примерно 445 тысяч долларов). У меня две квартиры в Киеве, но в одной я давно не живу, — раскрыл основные данные своей декларации Вакарчук.

При этом 2−3 миллиона гривен (около 75−110 тысяч долларов) он вложил в партию «Голос». Также Вакарчук заявил, что не владеет недвижимостью за границей, например — виллами.

— У меня нет никакой недвижимости за рубежом и никогда не было. Я ни на кого ничего не записывал, — уточнил он.

Отметим, что не так давно у Владимира Зеленского нашли виллу в Италии, которая была зарегистрирована на связанную с ним компанию и элитную квартиру в Крыму, записанную на жену. В итоге в новой декларации президент Украины записал виллу уже как семейную собственность.

Напомним, 16 мая Святослав Вакарчук заявил, что идет на парламентские выборы с партией «Голос».

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Читайте, сколько зрабатывает и чем владеет лидер партии «Голос».
 
Новости дня
Новости разные
 
Oops! После замечания Кремля рейтинг Путина вырос с 31% до 72%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика