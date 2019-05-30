Вакарчук рассказал о своем имуществе и заработке. Сколько квартир и какая машина у музыканта?

Источник материала: Tut.by

Лидер «Океана Эльзи» и недавно созданной украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук владеет двумя квартирами в Киеве. Об этом он рассказал в интервью изданию Liga.net . Читайте, что еще есть в собственности музыканта и сколько он зарабатывает.



Фото: Игорь Матвеев

По словам Вакарчка, за 2018 год он заработал 5 миллионов гривен (около 185 тысяч долларов), а за три последних года — 20 миллионов гривен (около 740 тысяч долларов).

— У меня есть одна машина Range Rover, ей примерно пять лет. Есть банковские счета — на них около 12 миллионов гривен (примерно 445 тысяч долларов). У меня две квартиры в Киеве, но в одной я давно не живу, — раскрыл основные данные своей декларации Вакарчук.

При этом 2−3 миллиона гривен (около 75−110 тысяч долларов) он вложил в партию «Голос». Также Вакарчук заявил, что не владеет недвижимостью за границей, например — виллами.

— У меня нет никакой недвижимости за рубежом и никогда не было. Я ни на кого ничего не записывал, — уточнил он.

Отметим, что не так давно у Владимира Зеленского нашли виллу в Италии , которая была зарегистрирована на связанную с ним компанию и элитную квартиру в Крыму, записанную на жену. В итоге в новой декларации президент Украины записал виллу уже как семейную собственность.

Напомним, 16 мая Святослав Вакарчук заявил , что идет на парламентские выборы с партией «Голос».