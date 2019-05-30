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В Барановичах мотоциклист столкнулся с грузовиком

31.05.2019 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Водитель мотоцикла получил травмы при столкновении с грузовиком в Барановичах, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66701.php

В Барановичах мотоциклист столкнулся с грузовиком

Дорожно-транспортное происшествие случилось 30 мая в 16.25. По предварительной информации, грузовой автомобиль "Мерседес-Бенц" под управлением 59-летнего местного жителя двигался по ул. Парковой. При повороте на дворовую территорию водитель грузовика не предоставил преимущество мотоциклисту, двигавшемуся во встречном направлении. За рулем "Кавасаки" находился 32-летний житель Барановичей, который не сумел избежать столкновения.

В результате аварии мотоциклиста с травмами госпитализировали в городскую больницу. Установлено, что он не имел права на управление данным видом транспорта. Водитель грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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  Водитель мотоцикла получил травмы при столкновении с грузовиком в Барановичах, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома. ...
 
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