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Граждане Йемена задержаны в железнодорожном пункте пропуска «Брест»

31.05.2019 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

30 мая брестские пограничники на территории, прилегающей к пункту пропуска, выявили двоих иностранцев. В ходе проверки документов выяснилось, что в их паспортах отсутствуют белорусские визы.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66700.php

Граждане Йемена задержаны в железнодорожном пункте пропуска «Брест»

Фото носит иллюстративный характер

В дальнейшем пограничники установили, что молодые люди являются гражданами Йемена и с недавних пор зачислены в одно из учебных заведений России. Вскоре после получения российской визы иностранцы приехали в приграничный город Беларуси.

Задержанные утверждают, что прибыли в нашу страну с целью туризма. Однако пограничники не в первый раз встречают таких путешественников. Зачастую их истинная цель – въезд на территорию Евросоюза для поиска лучших условий жизни.

В отношении правонарушителей начат административный процесс за нарушение правил пребывания. Их ожидают штраф и депортация с запретом въезда в Беларусь на срок до 5 лет. До завершения разбирательств задержанные будут находиться в изоляторе временного содержания Брестской пограничной группы.

 
 
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  30 мая брестские пограничники на территории, прилегающей к пункту пропуска, выявили двоих иностранцев. В ходе проверки документов выяснилось, что в их паспортах...
 
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