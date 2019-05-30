Впервые знак «Доблесть и мужество» получила девушка – Наталья Онищук из 38-й бригады в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

На полигоне Лосвидо (Витебская область) завершились испытания на право награждения военнослужащих нагрудным знаком «Доблесть и мастерство». Впервые в истории Вооруженных Сил нашей страны заветного «Грифона» получила девушка-военнослужащая.



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Это старший механик-телеграфист гвардии младший сержант контрактной службы Наталья Онищук из 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.



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…Изнеможенная четырехдневными нагрузками, она наравне с мужчинами дошла до конца и стала одной из 19 счастливчиков, достойно прошедших все испытания. Теперь она по праву будет носить на кителе знак «Доблесть и мастерство» – символ мужества и гордости, почета и уважения сослуживцев.

Практически на всех семи этапах Наталья Онищук получила оценки «отлично». Вы только вдумайтесь, через что пришлось пройти этой хрупкой белокурой девушке с очаровательной улыбкой.

Это около 40 тестов и нормативов по предметам боевой и специальной подготовки. Огневая, топографическая, воздушно-десантная, военно-медицинская, радио- и инженерная подготовка, РХБ защита... Десантирование с вертолета, движение по азимутам по пересеченной местности и 30-километровый марш-бросок, который порой превращается в 40, а то и в 50 километров. Затем – поиск объекта. И все это в режиме нон-стоп!



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66699.php

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«Крайний» день начался с инженерной подготовки. Нужно было взорвать конструкцию, определенную жребием. И с этим Наташа справилась на «отлично». Дальше стрельба. Пистолет, гранатомет, снайперская винтовка, пулемет! Ну а затем, когда силы на исходе, заключительное испытание. Почти четыре километра труднейшей дистанции с полосой препятствий, преодолением водной преграды и спаррингами по рукопашному бою. Не слáбо, да?



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66699.php

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Накануне выполнения практического этапа удалось пару минут поговорить с Натальей Онищук.

– Почему я здесь? Прежде всего, это желание проверить свои силы. Хватит ли стойкости и характера пройти все испытания. Я усиленно готовилась, мне помогали в родной бригаде, поддерживали советами, делились опытом. Очень переживала за теорию, ведь там немалый объем знаний, который необходимо осилить. Рада, что все прошло удачно, и я получила положительные оценки. Хочу поблагодарить коллег-мужчин, которые участвуют вместе со мной в испытании. Они меня очень поддерживают и подбадривают, а иногда и подстегивают. Это придает мне дополнительные силы. Настроение боевое! Надеюсь, что у меня все получится.

И у нее все получилось. Она смогла. Преодолела. Переборола. Доказала.

На заключительный марш-бросок Наташа вышла в хорошем настроении. Как и не бывало тех трех дней «без жалости к себе». Даже улыбалась. Ее поддерживали все без исключения. Кричали, подбадривали, гнали вперед! Она не могла остановиться, не могла подвести. Это в ее стиле, это ее характер. Идти до конца и не сдаваться!

Водная преграда далась ей легко. И даже, находясь в воде, она по-прежнему улыбалась. Выходя, она проронила лишь несколько слов:

– Как же хорошо. Здесь бы и осталась…

В «квадраты» Наташа вышла, выслушав советы товарищей. Ей предстояло сразиться со спортсменками-профессионалами, представляющими тот или иной вид единоборств. Да-да! Для нее и тут поблажек никто не собирался делать.

– На-та-ша! На-та-ша! – подбадривали нашу героиню так, что казалось, что в Витебске было слышно.



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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66699.php

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И вот он долгожданный гонг! Все! Она это сделала и навсегда вписала свое имя в историю Вооруженных Сил. Первая девушка – обладательница знака «Доблесть и мастерство».

– Сейчас чувствую только радость, что все это закончилась. Осознание того, что за эти дни произошло, придет, наверное, позже. Я очень довольна, что дошла да конца, что у меня хватило сил, терпения и воли преодолеть это непростое испытание. Сейчас одно желание: просто отдохнуть и насладиться теми яркими моментами, которые подарила судьба.

– Что запомнилось больше всего? – интересуюсь у Натальи Онищук.

– Наверное, 30-километровый марш. Когда ты идешь и понимаешь, сколько еще осталось, просто жуть. Хотелось просто сесть и сказать себе: все, хватит! Зачем мне это? Но все-таки переборола себя и шла дальше. Дойдя до финиша, поняла, что одних знаний, умений и навыков тут мало. Нужен характер. Идти до конца, идти через не могу, через боль, пот и кровь. Также была важна поддержка нашей команды, ребят. Без них я бы не справилась.

– С какими мыслями выходила на спарринги?

– Просто выстоять эти три раунда. Ведь было бы обидно не дотерпеть.

– Наташа, зачем это все девушке?

– Когда мне предложили пройти испытания на знак «Доблесть и мастерство», я решила, что все это не для девушек. Трудно и сложно. Но потом, когда было принято решение участвовать, началась долгая подготовка. Стало интересно: смогу или нет? Захотелось доказать, что мы ничуть не хуже мужчин-военнослужащих. К счастью, все получилось.

– Что пожелаете тем девушкам, которые в следующем году пойдут по вашим стопам?

– Хорошей подготовки, надежной поддержки, веры в себя. Ну и конечно, сражаться и идти до конца.

О том, как проходили испытания на право награждения военнослужащих нагрудным знаком «Доблесть и мастерство», читайте в ближайших номерах «Белорусской военной газеты. Во славу Родины».

Подполковник Александр Политаев, «Ваяр»,

фото автора, Яна Горбанюка и Дениса Малышица