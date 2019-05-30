Источник материала: Виртуальный Брест

Официально - да, но над остановкой ещё не сменили название. Изменения введены, чтобы не дезориентировать людей, ведь автовокзал теперь на Орджоникидзе.



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Будут ли корректировать движение автобусов - пока неизвестно, но предположительно да.



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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66696.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66696.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66696.php

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