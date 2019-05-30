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Бывшая остановка Автовокзал (на Мицкевича) стала "Центральный рынок"
31.05.2019 14:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Официально - да, но над остановкой ещё не сменили название. Изменения введены, чтобы не дезориентировать людей, ведь автовокзал теперь на Орджоникидзе.
Будут ли корректировать движение автобусов - пока неизвестно, но предположительно да.
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Официально - да, но над остановкой ещё не сменили название. Изменения введены, чтобы не дезориентировать людей, ведь автовокзал теперь на Орджоникидзе. Будут ли...
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