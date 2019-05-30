ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Молодечненского района проиграл в интернет-лотерее деньги с чужой банковской карты

31.05.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

Житель Молодечненского района нашел банковскую карту и потратил все деньги в интернет-лотерее, сообщили БЕЛТА в Молодечненском РОВД.

В местные правоохранительные органы поступило заявление от 27-летней женщины о хищении с платежной банковской карточки Br80, потерю которой она заметила не сразу. Когда на мобильный телефон стали приходить сообщения о списании средств, женщина тут же заблокировала карту. Сотрудники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний житель г.п. Радошковичи Молодечненского района.

«Мужчина пояснил, что нашел банковскую карту на Центральной площади города. Проверить баланс решил через мобильное приложение электронной лотереи. Злоумышленник зачислил на свой игровой аккаунт Br80 путем нескольких транзакций», — рассказали в РОВД. В интернет-лотерею он играет регулярно, ведет несколько аккаунтов.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники) УК. Максимальное наказание — лишение свободы до 5 лет. Фигурант дела уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за кражи.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Молодечненского района нашел банковскую карту и потратил все деньги в интернет-лотерее, сообщили БЕЛТА в Молодечненском РОВД. В местные правоохранительные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бывшая остановка Автовокзал (на Мицкевича) стала "Центральный рынок"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика