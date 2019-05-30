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Беларусь входит ТОП-100 аномальных зон мира

31.05.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Пусть наша страна и совсем небольшая, но аномальные зоны в Беларуси есть и притягивают всех любителей фантастики и необъяснимых загадок. К слову, наша синеокая входит в ТОП-100 аномальных зон мира.

У нас есть места, где часто замечали и НЛО, круги на полях, и призраков, полтергейстов, прочую нечисть, и территории, где часто теряются, гибнут люди, где много необъяснимых, нелогичных смертей. Давайте рассмотрим самые необычные из них.

НЛО и круги на полях

Мест, где были замечены странные летающие объекты в небе и круги на полях, в Беларуси достаточно много. Профессионально такими вопросами занимается сообщества «Космопоиск» и «Уфоком», которые исследует всё, что связано с уфологией. Например, они выделяют несколько аномальных зон, где чаще всего люди замечали НЛО: Вилейская (Минская область) , Урицкая (Гомельская область), Омневичская (Брестская область), Лучесская (Витебская область), Папшичская (Витебский район), Тишковская (Витебская область), Круглянская (Могилёвская область) и другие. По форме НЛО чаще всего были: светящиеся шары, «тарелки», треугольные, овальные.

Призраки и привидения Беларуси

«Охотникам за привидениями» в Беларуси есть где разгуляться. Мало того, что каждый мало-мальски сохранившийся замок, крепость имеют своего «призрачного хранителя», так ещё и возле курганов, усадеб, старых домов, кладбищ то и дело замечают призраков. Конечно, самыми знаменитыми являются привидения Чёрной панны вНесвижском замке, Белой дамы и Чёрного монаха вГольшанском замке, Сонечка из Мира, Ядвиги Любанской в Лошицкой учадьбе. Но не мало сверхъестественного и в других уголках Беларуси. Например, вблизи Чаусских курганов (Могилёвская область), что расположены около реки Сталка, местные жители не раз замечали привидений «без лица», слышали стоны и звон.Беларусь входит ТОП-100 аномальных зон мира

А вот при исследовании руин Бернардинского монастыря в Бресте две девушки, которые помогали местному краеведу, слышали пение монашеского хора (причем свои наблюдения они сделали отдельно друг от друга). К тому же в момент, когда слышались звуки, исследователи находились в подвале монастыря.

Гиблые места

Есть в Беларуси и аномальные зоны, которые ассоциируются именно со смертями, с местами, где нужно быть осторожным любому человеку, где каждый может заблудиться, пропасть без вести или погибнуть.

Например, следует быть осторожным на ряде участков на дорогах Беларуси. 340-й и 345-й километры трассы М-10 «граница РФ — Гомель—Кобрин», что располагаются в Лунинецком районе, 10-14-й километр трассы М-1 (Брест-Минск—граница РФ), 33-й км дороги М-4 (Минск — Могилев), 110-й км дороги Р-23 Минск — Микашевичи, 35-й км дороги Р-58 Минск – Калачи – Мядель и другие. Конечно, многие аварии можно объяснить невнимательностью и человеческим фактором, но концентрацию аварий на этих участках сложно объяснить именно этими причинами.

Опасные леса, в которые боятся ходить даже местные жители. Часто это объясняется наличием каких-то потусторонних сил, необъяснимой потери энергии, сонливости в определённой местности, появление фольклорных существ и НЛО.

Местные жители верят, что в Красном болоте (Мозырский район) обитает водяной. Однажды его даже видели в образе маленькой девочки.

А в блудном месте в лесу вблизи деревни Новая Альба (Могилевская область), над которым несколько раз наблюдались НЛО, люди часто чувствуют слабость и могут «заблудиться в трёх соснах». В этом лесу до сих пор сохранились три ямы с отполированными краями, местные жители верят, что они образовались в результате зависания над лесом корабля инопланетян. Несколько «счастливчиков» даже видели здесь представителей внеземных цивилизаций…

Беларусь входит ТОП-100 аномальных зон мираОзеро Святое (Городокский район) находится глубоко в лесу. По легенде дьявол когда-то утопил здесь церковь, поэтому со дна озера будто бы можно попасть в ад. В этом озере обитают настоящие русалки, которые заманивают, а потом топят доверчивых путников.

Череда необъяснимых смертей в деревне Кривое село (Заславский район) прокатилась по этим местам в послевоенное время и продолжается до сих пор. В деревне практически никто не доживает до старости. Люди умирают трагической и часто не своей смертью. И это длится уже очень давно. Даже довоенные девушки не хотели выходить замуж за местных парней: и говорили «…Туды iсцi, дык лепш адразу памерцi». Многие связывают это с тем, что когда-то кривосельские жители потревожили захоронение людей, тем самым навлекли на деревню проклятье.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Пусть наша страна и совсем небольшая, но аномальные зоны в Беларуси есть и притягивают всех любителей фантастики и необъяснимых загадок. К слову, наша синеокая...
 
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