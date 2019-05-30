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8 способов похудеть без диеты
31.05.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
К сожалению, не все диеты помогают быстро сбросить вес, а спорт не приносит видимых результатов здесь и сейчас. Однако некоторые принципы правильного питания и способы похудения способны сделать вашу фигуру стройнее.
1. Не хватайтесь за каждую новую диету
Они часто дают видимый, но кратковременный эффект: закончив диетический период, многие набрасываются на еду с невиданной энергией. Постепенно вырабатывать полезные привычки — вот более медленный, но верный путь к желаемой фигуре.
2. Придуманный рацион — не для вас
Есть люди, которым нравится питаться по заранее составленному рациону или скрупулезно считать калории. Если вас и то, и другое вгоняет в стресс, организм начинает усиленно вырабатывать кортизол, который в том числе влияет и на набор веса.
3. Белок — ваш друг
Он содержится не только в мясе, но и в соевых бобах, многих овощах, орехах и семечках. На переваривание белковой пищи уходит на 25% больше энергии, чем на переработку углеводов, поэтому можно уменьшить потребление калорий, не уменьшая количества еды, а лишь перераспределив ее. То есть организм потратит больше энергии на рыбное филе, чем на макароны, а вы увидите позитивные изменения в области талии.
4. Спокойнее относитесь к еде
Оплакивание несчастного пончика, которого нет в списке разрешенных продуктов, ничего хорошего не даст. Вы его съели? Отлично, идем дальше. Причина проста: запретный плод сладок. Вы отказались от пончика, но пришли домой и в отместку съели вдвое больше еды с солью и сахаром. Грубо говоря, получили больше калорий и меньше радости, чем от этой несчастной булки. Это не значит, что надо взять и съесть целый поднос пончиков или коробку конфет, но и отказываться от них, вгоняя себя в стресс, нет смысла.
5. Пейте больше воды
Потребление воды не только насыщает организм жидкостью, но и помогает снизить калорийность рациона. В воду можно добавить немного соли. А еще жажду часто путают с голодом, и если вы сделали правильный выбор, будете чувствовать себя лучше, чем после употребления целой тарелки еды.
6. Подумайте о физической нагрузке
Все вокруг бегают, а вы это терпеть не можете? Запишитесь в танцевальный класс, купите палки для скандинавской ходьбы, начните посещать бассейн — любая нагрузка хороша! Даже 10 минут физической активности в день — польза!
7. Ешьте полезные жиры
Вы знаете, что, желая похудеть, не должны есть жиры? Так вот, это неправда. Среди жиров есть вредные и полезные, и вот последние вам очень нужны. Например, можно хоть каждый день в разных видах есть авокадо.
8. Начните готовить
Да-да, вы отмахнетесь от этого совета, но прогресс не заставит себя ждать. Можно в воскресенье параллельно наготовить разогреваемых обедов на всю рабочую неделю. И это будет вкусная рыба и курица с необычным полезным гарниром, а не майонезный салат с майонезной свининой в столовой. К тому же, зная, что у вас есть обеды на несколько дней вперед, сложнее «соскочить» с формирования полезных пищевых привычек.
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К сожалению, не все диеты помогают быстро сбросить вес, а спорт не приносит видимых результатов здесь и сейчас. Однако некоторые принципы правильного питания и...
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