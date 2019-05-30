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В Хотимском районе последний звонок дал старт летним каникулам

31.05.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

30 мая во всех школах прибеседского края прошли торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. Никакие капризы погоды не способны испортить этот волнительный день, ведь ребята знают, что впереди три месяца отдыха, за которые нужно набраться сил для покорения новых вершин знаний.В Хотимском районе последний звонок дал старт летним каникулам

Для выпускников – это особенный день. Уроки закончились вчера, а впереди — взрослая жизнь. Они размышляют о будущем, но говорят о прошлом. Вспоминают, как получали первые десятки и двойки, как ездили всем классом на соревнования и пикники, как… прогуливали уроки.

Выпускников 9-ых и 11-ых классов еще ждут школьные экзамены. А для одиннадцатиклассников это вообще, пожалуй, самый ответственный в жизни период — им предстоит определиться с будущей профессией, сдать вступительные испытания. В этом году 4 девятиклассника претендуют на получение свидетельства об окончании базовой школы с отличием: 1 в СШ №1, 3 – в СШ №2. Трое выпускников Хотимского района (СШ №2) являются кандидатами на получение золотой медали.

Всем ребятам желаем успехов!

 
 
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30 мая во всех школах прибеседского края прошли торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. Никакие капризы погоды не способны испортить этот...
 
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