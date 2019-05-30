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Жена Овечкина: Писали нам, что вот, вы там черную икру едите, а дети голодают

31.05.2019 14:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина, в интервью sport24.ru рассказала о благотворительной деятельности мужа.


Фото: Инстаграм Александра Овечкина

— Чья была идея съесть из Кубка Стэнли черную икру?

— Даже не помню, чья конкретно. Подумали, что должно быть что-то русское, а черная икра — это абсолютно русская история. Писали нам, что вот, вы там черную икру едите, а дети голодают.

Слушайте, мой муж пашет, кровью и потом зарабатывает, ни у кого деньги не крадет, а получает официально за свой колоссальный труд, так что он может распоряжаться ими как хочет. Саша многое делает для детей и детских домов, просто он об этом не говорит, так как он это делает не для похвалы.

Могу рассказать историю, благодаря которой я поняла, кто такой Саша и в чем заключается его позиция. Мы обручились, я была в Вашингтоне, у нас есть карточка, на которой счета за телефон и прочее. Я настроила СМС-уведомления о списании средств. Как-то собираюсь на игру и тут мне приходит сообщение о снятии 40 тысяч долларов. Я не могу понять, думала, что украли, в испуге звоню финансисту, говорю: «Можете, пожалуйста, проверить, что за списание средств?». Он мне перезвонил и сказал, что Саша на протяжении 12 лет покупает восемь билетов на каждую домашнюю игру «Вашингтона» больным детям и детишкам из малоимущих семей.


Фото: instagram.com/nastyashubskaya

После матча я спросила Сашу, почему он мне об этом не говорил, а он сказал мне: «А зачем?». Такая у него позиция, он не говорит, а делает. И я считаю, что намного важнее делать, чем просто говорить, — сказала Шубская.

 
 
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Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина рассказала о благотворительной деятельности мужа.
 
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