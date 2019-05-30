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Солигорский «Шахтер» стал обладателем Кубка Беларуси по футболу.

31.05.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


27 мая 2019 3:49 1653

Солигорский «Шахтер» стал обладателем Кубка Беларуси по футболу.

Автор: Эдуард Кидяев.

26 мая солигорский футбольный клуб «Шахтер» обыграл «Витебск» в финале Кубка Беларуси со счетом 2:0.

Солигорский «Шахтер» стал обладателем Кубка Беларуси по футболу.

Игра получилась напряженной: несмотря на активные атаки обеих команд, счет был открыт только под конец первого тайма (Бодул).

Во втором тайме «Витебск» владел инициативой, однако «горняки» успешно действовали в защите. На 80-й минуте защитник солигорчан Антич забил со штрафного, тем самым решив исход игры.

Солигорский «Шахтер» стал обладателем Кубка Беларуси по футболу.

Для «Шахтера» это уже третий Кубок страны. Ранее они завоевывали этот трофей в 2004 и 2014 годах, еще пять раз были финалистами.

Солигорский «Шахтер» стал обладателем Кубка Беларуси по футболу.

В прошлом году, напомним, Кубок Беларуси выиграло «Динамо-Брест». Для брестчан эта награда также стала третьей.

ИСТОЧНИК: сайт БЕЛНОВОСТИ. Видео: АБФФ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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27 мая 2019 3:49 1653 Солигорский «Шахтер» стал обладателем Кубка Беларуси по...
 
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