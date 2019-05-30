Источник материала: Soligorsk News



Солигорский «Шахтер» стал обладателем Кубка Беларуси по футболу. Автор: Эдуард Кидяев.

26 мая солигорский футбольный клуб «Шахтер» обыграл «Витебск» в финале Кубка Беларуси со счетом 2:0.

Игра получилась напряженной: несмотря на активные атаки обеих команд, счет был открыт только под конец первого тайма (Бодул).



Во втором тайме «Витебск» владел инициативой, однако «горняки» успешно действовали в защите. На 80-й минуте защитник солигорчан Антич забил со штрафного, тем самым решив исход игры.







Для «Шахтера» это уже третий Кубок страны. Ранее они завоевывали этот трофей в 2004 и 2014 годах, еще пять раз были финалистами.





В прошлом году, напомним, Кубок Беларуси выиграло «Динамо-Брест». Для брестчан эта награда также стала третьей.

ИСТОЧНИК: сайт БЕЛНОВОСТИ . Видео: АБФФ .