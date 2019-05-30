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Солигорский «Шахтер» стал обладателем Кубка Беларуси по футболу.
31.05.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
27 мая 2019 3:49 1653
Солигорский «Шахтер» стал обладателем Кубка Беларуси по футболу.
26 мая солигорский футбольный клуб «Шахтер» обыграл «Витебск» в финале Кубка Беларуси со счетом 2:0.
Игра получилась напряженной: несмотря на активные атаки обеих команд, счет был открыт только под конец первого тайма (Бодул).
Для «Шахтера» это уже третий Кубок страны. Ранее они завоевывали этот трофей в 2004 и 2014 годах, еще пять раз были финалистами.
В прошлом году, напомним, Кубок Беларуси выиграло «Динамо-Брест». Для брестчан эта награда также стала третьей.
ИСТОЧНИК: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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27 мая 2019 3:49 1653 Солигорский «Шахтер» стал обладателем Кубка Беларуси по...
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