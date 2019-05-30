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На линейке в 6-й школе школьницу поздравили за второе место в конкурсе по безопасности движения
31.05.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
31 мая в школах Слуцка прошли торжественные линейки для учащихся «невыпускных» классов. Корреспондент SG побывал на посвящённом окончанию учебного года мероприятии в средней школе №6.
Линейка началась с поднятия государственного флага. Затем перед присутствующими выступил старший инспектор отдела ГАИ Слуцкого РОВД Дмитрий Семибратов. Сотрудник Госавтоинспекции напомнил присутствующим о проведении до 5 июня
Дмитрий Семибратов также поздравил учащуюся 3 «А» класса Гончаревич Юлию, занявшую 2-е место на детском творческом конкурсе по профилактике дорожного травматизма «Соблюдаем законы дорог». Инспектор вручил школьнице грамоту от имени начальника Управления ГАИ Минской области, а от слуцкого отдела ГАИ - настоящий жезл дорожно-постовой службы.
Slutsk-Gorod.by
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31 мая в школах Слуцка прошли торжественные линейки для учащихся «невыпускных» классов. Корреспондент SG побывал на посвящённом окончанию учебного года...
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