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На линейке в 6-й школе школьницу поздравили за второе место в конкурсе по безопасности движения

31.05.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

На линейке в 6-й школе школьницу поздравили за второе место в конкурсе по безопасности движения

31 мая в школах Слуцка прошли торжественные линейки для учащихся «невыпускных» классов. Корреспондент SG побывал на посвящённом окончанию учебного года мероприятии в средней школе №6.

Линейка началась с поднятия государственного флага. Затем перед присутствующими выступил старший инспектор отдела ГАИ Слуцкого РОВД Дмитрий Семибратов. Сотрудник Госавтоинспекции напомнил присутствующим о проведении до 5 июня акции «Внимание — дети!» и призвал детей к максимальной осторожности на дорогах.

Дмитрий Семибратов также поздравил учащуюся 3 «А» класса Гончаревич Юлию, занявшую 2-е место на детском творческом конкурсе по профилактике дорожного травматизма «Соблюдаем законы дорог». Инспектор вручил школьнице грамоту от имени начальника Управления ГАИ Минской области, а от слуцкого отдела ГАИ - настоящий жезл дорожно-постовой службы.

На линейке в 6-й школе школьницу поздравили за второе место в конкурсе по безопасности движения

На линейке в 6-й школе школьницу поздравили за второе место в конкурсе по безопасности движения

На линейке в 6-й школе школьницу поздравили за второе место в конкурсе по безопасности движения

На линейке в 6-й школе школьницу поздравили за второе место в конкурсе по безопасности движения

На линейке в 6-й школе школьницу поздравили за второе место в конкурсе по безопасности движения

На линейке в 6-й школе школьницу поздравили за второе место в конкурсе по безопасности движения

На линейке в 6-й школе школьницу поздравили за второе место в конкурсе по безопасности движения

На линейке в 6-й школе школьницу поздравили за второе место в конкурсе по безопасности движения

На линейке в 6-й школе школьницу поздравили за второе место в конкурсе по безопасности движения

На линейке в 6-й школе школьницу поздравили за второе место в конкурсе по безопасности движения

На линейке в 6-й школе школьницу поздравили за второе место в конкурсе по безопасности движения

На линейке в 6-й школе школьницу поздравили за второе место в конкурсе по безопасности движения

На линейке в 6-й школе школьницу поздравили за второе место в конкурсе по безопасности движения

  • Напомним, с 25 мая по 5 июня в ГАИ проводит республиканскую акцию «Внимание — дети!», в ходе которой водители для привлечения внимания обязаны двигаться в светлое время суток с включённым ближним светом фар. Сотрудники ДПС и милиции общественной безопасности в этот период особое внимание уделяют безопасности движения вблизи учреждений образования, перевозке детей, пропуску пешеходов, проводят профилактические беседы в школах и трудовых коллективах.

Slutsk-Gorod.by

 
 
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31 мая в школах Слуцка прошли торжественные линейки для учащихся «невыпускных» классов. Корреспондент SG побывал на посвящённом окончанию учебного года...
 
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