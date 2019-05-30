На линейке в 6-й школе школьницу поздравили за второе место в конкурсе по безопасности движения

Источник материала: Слуцк Город





31 мая в школах Слуцка прошли торжественные линейки для учащихся «невыпускных» классов. Корреспондент SG побывал на посвящённом окончанию учебного года мероприятии в средней школе №6.

Линейка началась с поднятия государственного флага. Затем перед присутствующими выступил старший инспектор отдела ГАИ Слуцкого РОВД Дмитрий Семибратов. Сотрудник Госавтоинспекции напомнил присутствующим о проведении до 5 июня акции «Внимание — дети!» и призвал детей к максимальной осторожности на дорогах.

Дмитрий Семибратов также поздравил учащуюся 3 «А» класса Гончаревич Юлию, занявшую 2-е место на детском творческом конкурсе по профилактике дорожного травматизма «Соблюдаем законы дорог». Инспектор вручил школьнице грамоту от имени начальника Управления ГАИ Минской области, а от слуцкого отдела ГАИ - настоящий жезл дорожно-постовой службы.





















































Напомним, с 25 мая по 5 июня в ГАИ проводит республиканскую акцию «Внимание — дети!», в ходе которой водители для привлечения внимания обязаны двигаться в светлое время суток с включённым ближним светом фар. Сотрудники ДПС и милиции общественной безопасности в этот период особое внимание уделяют безопасности движения вблизи учреждений образования, перевозке детей, пропуску пешеходов, проводят профилактические беседы в школах и трудовых коллективах.



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