Источник материала: Слуцк Город

Париматч в Республике Беларусь: ожидаемые спортивные события 2019 года

БК Париматч в Республике Беларусь: спортивные события 2019 года, ожидаемые общественностью. Футбол, баскетбол, хоккей – не упустите момент для ставок.

В 2019 году ожидается множество спортивных событий. Запланированы баскетбольные матчи, соревнования фигуристов, поединки по боксу. За состязаниями следят не только ярые фанаты, но и бетторы. Одна из букмекерских контор — Париматч (официальный сайт: https://pm.by/ ). Она работает во многих странах, включая Республику Беларусь. Каждый желающий сможет спрогнозировать итоги и получить вознаграждение за верный исход.

Соревнования минувшей зимы и весны

Всю зиму проходил чемпионат России по хоккею с мячом, в котором участвовало 15 команд. Он стартовал в ноябре 2018 года, а закончился 31 марта 2019 года. В Беларуси состоялся Чемпионат Европы по фигурному катанию (21 – 27 января). С 7 по 17 марта в Швеции прошел 53 Кубок мира по биатлону. 21 апреля стартовал ЧМ по настольному теннису. Срок его проведения — 7 дней.

Летние и осенние события

Наиболее интересны летние и осенние игры. Запланирована масса турниров, которые обещают быть жаркими. С 21 по 30 июня 2019 года в Минске пройдут II Европейские игры. Это ожидаемое мероприятие, поскольку оно проводится один раз в четыре года. Здесь будут разыграны медали в 15 видах спорта. Среди них:

бокс;

баскетбол 3х3;

бадминтон;

пляжный футбол!

Баскетбол 3х3 — это вид спорта, в котором соревнуются команды из трех человек. Игра ведется на половине стандартного поля с разметкой и одним кольцом. Пляжный футбол основан на правилах FIFA. Но игра проводится на песчаной площадке.

27 июня – 7 июля состоится Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин. Место проведения — Сербия и Латвия. Каждый желающий сможет поставить на фаворитов в БК Париматч, чтобы получить доход при верном прогнозе.

31 августа – 15 сентября 2019 года в КНР запланирован ЧМ по баскетболу. Интерес к нему со стороны болельщиков очень высок. Он вызван тем, что соревнования перенесены с 2018 года. При этом увеличено количество участников. Если раньше допускалось 24 клуба, то в текущем году их количество равно 32.

Что касается футбола, в 2019 году ожидается Клубный чемпионат мира (середина декабря), ЧМ среди женщин (1 – 30 июня, Франция), Кубок африканских наций (7 – 30 июня, Камерун). Не менее ожидаемы хоккейные матчи. ЧМ состоится в Словакии, где будет проведено 64 встречи. Период — с 10 по 26 мая.

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