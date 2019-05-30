ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Париматч в Республике Беларусь: ожидаемые спортивные события 2019 года

31.05.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Париматч в Республике Беларусь: ожидаемые спортивные события 2019 года

БК Париматч в Республике Беларусь: спортивные события 2019 года, ожидаемые общественностью. Футбол, баскетбол, хоккей – не упустите момент для ставок.

В 2019 году ожидается множество спортивных событий. Запланированы баскетбольные матчи, соревнования фигуристов, поединки по боксу. За состязаниями следят не только ярые фанаты, но и бетторы. Одна из букмекерских контор — Париматч (официальный сайт: https://pm.by/ ). Она работает во многих странах, включая Республику Беларусь. Каждый желающий сможет спрогнозировать итоги и получить вознаграждение за верный исход.

Соревнования минувшей зимы и весны

Всю зиму проходил чемпионат России по хоккею с мячом, в котором участвовало 15 команд. Он стартовал в ноябре 2018 года, а закончился 31 марта 2019 года. В Беларуси состоялся Чемпионат Европы по фигурному катанию (21 – 27 января). С 7 по 17 марта в Швеции прошел 53 Кубок мира по биатлону. 21 апреля стартовал ЧМ по настольному теннису. Срок его проведения — 7 дней.

Летние и осенние события

Наиболее интересны летние и осенние игры. Запланирована масса турниров, которые обещают быть жаркими. С 21 по 30 июня 2019 года в Минске пройдут II Европейские игры. Это ожидаемое мероприятие, поскольку оно проводится один раз в четыре года. Здесь будут разыграны медали в 15 видах спорта. Среди них:

  • бокс;
  • баскетбол 3х3;
  • бадминтон;
  • пляжный футбол!

Баскетбол 3х3 — это вид спорта, в котором соревнуются команды из трех человек. Игра ведется на половине стандартного поля с разметкой и одним кольцом. Пляжный футбол основан на правилах FIFA. Но игра проводится на песчаной площадке.

27 июня – 7 июля состоится Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин. Место проведения — Сербия и Латвия. Каждый желающий сможет поставить на фаворитов в БК Париматч, чтобы получить доход при верном прогнозе.

31 августа – 15 сентября 2019 года в КНР запланирован ЧМ по баскетболу. Интерес к нему со стороны болельщиков очень высок. Он вызван тем, что соревнования перенесены с 2018 года. При этом увеличено количество участников. Если раньше допускалось 24 клуба, то в текущем году их количество равно 32.

Что касается футбола,  в 2019 году ожидается Клубный чемпионат мира (середина декабря), ЧМ среди женщин (1 – 30 июня, Франция), Кубок африканских наций (7 – 30 июня, Камерун). Не менее ожидаемы хоккейные матчи. ЧМ состоится в Словакии, где будет проведено 64 встречи. Период — с 10 по 26 мая.

ООО «СтатусКВО», УНП 101011505

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БК Париматч в Республике Беларусь: спортивные события 2019 года, ожидаемые общественностью. Футбол, баскетбол, хоккей – не упустите момент для ставок.
 
Новости дня
Новости разные
 
Солигорский «Шахтер» стал обладателем Кубка Беларуси по футболу.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика